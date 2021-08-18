Галь Гадот засветила грудь во время кормления между съемками

Галь Гадот / instagram.com/gal_gadot/

37-летняя израильская актриса Галь Гадот недавно стала многодетной мамой. Тем не менее, она продолжает карьеру актрисы и модели, и успевает заботиться о всех своих детях и муже.

В Instagram Галь Гадот показала, как сцеживается специальным аппаратом для молока в гримерке.

"Просто я. За кулисами исполняю материнские обязанности", - говорит Галь Гадот.

Артистка сцеживается с помощью молокоотсоса в то время, как визажист и парикмахер делают ей макияж и укладку.

Галь Гадот / instagram.com/gal_gadot/

Галь Гадот / instagram.com/gal_gadot/

Фото набрало более 2 миллионов лайков и тысячи комментариев. Все поддержали то, что она не стесняется естественных процессов.

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