Галь Гадот засветила грудь во время кормления между съемками

Израильская актриса Галь Гадот произвела фурор нестандартными фото.
37-летняя израильская актриса Галь Гадот недавно стала многодетной мамой. Тем не менее, она продолжает карьеру актрисы и модели, и успевает заботиться о всех своих детях и муже.
В Instagram Галь Гадот показала, как сцеживается специальным аппаратом для молока в гримерке.
"Просто я. За кулисами исполняю материнские обязанности", - говорит Галь Гадот.
Артистка сцеживается с помощью молокоотсоса в то время, как визажист и парикмахер делают ей макияж и укладку.
Фото набрало более 2 миллионов лайков и тысячи комментариев. Все поддержали то, что она не стесняется естественных процессов.
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Автор: Александр Галаджий