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Фронтмен ТІК похвастался снимками топлес после похудения на 30 кг

15 января 2022, 04:17
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Артист позировал на побережье океана с женой.

Виктор Бронюк
Виктор Бронюк до похудения / instagram.com/viktorbronyuk_official

Украинский певец, лидер группы ТІК Виктор Бронюк похвастался снимками с отдыха в США. Звезда проводит праздники в Майями во Флориде.

В Instagram он опубликовал кадры, на которых предстал топлес, и тем самым откровенно продемонстрировал фанату свою похудевшую на 30 кг фигуру.

"Кратко о том, как не хочется возвращаться в -16", - написал музыкант.

Он позировал вместе с супругой Татьяной. Бронюк стоял топлес в ярких шортах, а жена - в крохотном черном бикини. Они держали в руках кокосы.

Виктор Бронюк
Виктор Бронюк топлес с женой / instagram.com/viktorbronyuk_official

Кроме этого, певец показал, как купается в океане.

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Виктор Бронюк
Виктор Бронюк после похудения / instagram.com/viktorbronyuk_official

Напомним, украинская певица Ирина Билык продемонстрировала поклонникам свою роскошную квартиру в Одессе. С апартаментов открывается вид на Черное море.

Также ранее сын певицы Софии Ротару показал фото семейного поместья за 2 млн грн. Особняк, окруженный ровом и воздушной защитой от дронов, расположен в 22 км от Киева в селе Пятихатки. В нем есть полностью стеклянная стена и уникальная средневековая люстра.

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