Фронтмен ТІК похвастался снимками топлес после похудения на 30 кг

Артист позировал на побережье океана с женой.
Украинский певец, лидер группы ТІК Виктор Бронюк похвастался снимками с отдыха в США. Звезда проводит праздники в Майями во Флориде.
В Instagram он опубликовал кадры, на которых предстал топлес, и тем самым откровенно продемонстрировал фанату свою похудевшую на 30 кг фигуру.
"Кратко о том, как не хочется возвращаться в -16", - написал музыкант.
Он позировал вместе с супругой Татьяной. Бронюк стоял топлес в ярких шортах, а жена - в крохотном черном бикини. Они держали в руках кокосы.
Кроме этого, певец показал, как купается в океане.
Напомним, украинская певица Ирина Билык продемонстрировала поклонникам свою роскошную квартиру в Одессе. С апартаментов открывается вид на Черное море.
Также ранее сын певицы Софии Ротару показал фото семейного поместья за 2 млн грн. Особняк, окруженный ровом и воздушной защитой от дронов, расположен в 22 км от Киева в селе Пятихатки. В нем есть полностью стеклянная стена и уникальная средневековая люстра.
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