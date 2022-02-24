Фитнес-модель Люсия Яворчекова выронила сочный бюст из крошечной накидки

Люсия Яворчекова показала грудь в плетеной накидке / instagram.com/luciajavorcekova

Словацкая велосипедистка и фитнес-модель Люсия Яворчекова ведет свой Instagram-аккаунт для любителей погорячее.

В социальных сетях она часто появляется в таких экстремально откровенных нарядах, что от полного обнажения порой ее отделяет лишь полоска ткани, света или умение модели заинтриговать подписчиков.

Так во время отдыха в Тулуме Яворчекова решила побаловать фанатов дерзкой фотосессией на фоне девственных джунглей.

Абсолютно обнаженная модель прикрыла свой необъятный бюст лишь плетеной накидкой, вышитой ракушками.

Когда Яворчекова наклоняется в кадре, полукружья ее грудей оттягивают нехитрое одеяние так, что оно едва прикрывает ее соски и пах.

Реклама

Читайте также"Очень сексуальная кошечка": танцовщица Аделина Дели показала свои прелести в возбуждающем белье

Ранее певица Оля Цибульская раскрыла свой маленький интимный секрет и рассказала, чем удивляет своего мужа в спальне.

Певица Ани Лорак, которая уже несколько лет живет и работает в РФ, похвасталась пикантной фотосессией, для которой пощеголяла внушительной грудью во всех ракурсах.

Другие интересные новости: