Финалистка Супер топ-модели по-украински снялась топлес и похвалилась фигурой

Даша Майстренко / instagram.com/daria.mai/

Финалистка проекта Супер-топ-модель по-украински Даша Майстренко удивила поклонников новым образом, который напомнил всем о греческой мифологии. Дашу сравнили с богиней и оценили по достоинству ее шикарную фигуру.

Для фотографа Даша позирует в белой юбке топлес загримированная - верхнюю часть тела ей покрыли золотистой краской. На шее и на запястьях у модели браслеты, а позирует она сидя и чуть наклонившись вперед, прикрыв руками голую грудь и раскрыв губы.

"Однажды в Амстердаме", - подписала она фото.

Даша Майстренко / instagram.com/daria.mai/

"Дуже гарна", "Прекрасная и сказочная", "Невероятная", "Шикарная", "Афина Паллада, преклоняюсь пред твоей божественной красотой!", "Богиня", - пишут ей в комментариях.

Ранее Надя Дорофеева топлес перед окном произвела фурор в одних черных трусиках.