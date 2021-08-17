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Финалистка Супер топ-модели по-украински снялась топлес и похвалилась фигурой

17 августа 2021, 11:23

Модель Даша Майстренко продемонстрировала женственное фото без белья.

Даша Майстренко
Даша Майстренко / instagram.com/daria.mai/

Финалистка проекта Супер-топ-модель по-украински Даша Майстренко удивила поклонников новым образом, который напомнил всем о греческой мифологии. Дашу сравнили с богиней и оценили по достоинству ее шикарную фигуру.

Для фотографа Даша позирует в белой юбке топлес загримированная - верхнюю часть тела ей покрыли золотистой краской. На шее и на запястьях у модели браслеты, а позирует она сидя и чуть наклонившись вперед, прикрыв руками голую грудь и раскрыв губы.

"Однажды в Амстердаме", - подписала она фото.

Даша Майстренко
Даша Майстренко / instagram.com/daria.mai/

"Дуже гарна", "Прекрасная и сказочная", "Невероятная", "Шикарная", "Афина Паллада, преклоняюсь пред твоей божественной красотой!", "Богиня", - пишут ей в комментариях.

Ранее Надя Дорофеева топлес перед окном произвела фурор в одних черных трусиках.

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