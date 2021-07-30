Финалистка Холстяка взбудоражила поклонников в прозрачном белье

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

Финалистка Холостяка 2020 блогерша и автор стихов Дана Оханская время от времени впечатляет своих читателей то новыми стихами, то тем, что вдохновляет ее.

В новом посте в Instagram она похвалилась невероятным телом, почти не скрытым полупрозрачным кружевным бельем.

В своем полупрозрачном наряде Дана похвалилась стройной фигурой и женственными формами, отлично представленными в лучшем ракурсе.

"Любовался тобой утром, пока ты спала. Хорошая такая". Есть комплименты, которые запоминаются на всю жизнь :) Какие такими стали в вас?", - призналась она.

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

"Ви Красунечка. Щастя вам", "Чарівна", "Ніжна", "Надзвичайна", "Дана- это вообще законно???", "Огнище", "Дуже спекотно", - пишут ей в комментариях.

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