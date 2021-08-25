Финалистка Холостяка засветила аппетитную грудь после купания в бассейне

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

Участница романтического шоу Холостяк на СТБ Дана Оханская, которая дошла до финала проекта в 2020 году, часто радует поклонников отличной формой, натренированной в спортзале и здоровым питанием.

Дана Оханская в своих сториз Instagram опубликовала фото, которое сейчас уже недоступно. На фото она позирует в красном купальнике у басейна, продемонстрировав обольстительные прелести. Девушка показала аппетитную грудь на ярком кадре.

Дана Оханская отметила, что она проводит время в Queen Country Club, купаясь и загорая в красном купальнике.

Девушка уже удалила сториз, но, несомненно, поклонники успели оценить ее соблазнительные формы и сексуальную фигуру.

Однако, какие комментарии они прислали Дане, знает только сама девушка - потому что ответы к сториз видны только авторам постов.

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