Финалистка Холостяка топлес поразила красотой на чувственном фото

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

Финалистка Холостяка 2020 Дана Оханская, у которой, по слухам был секс с Холостяком, что стало причиной его разрыва с победительницей, часто размышляет в своем блоге об отношениях, любви, сексе и остальном.

Дана Оханская снялась в фотосессии с фотографом Эвелиной Зидиновой, и выставила напоказ горячие кадры, где она позирует без лишнего белья.

Дана обнажила грудь перед зеркалом, и Эвелина прекрасно захватила момент, чтобы передать чувственность момента и всю женственность Даны.

"Страсть - основа крепких отношений или дорога в никуда? Все мы знаем, как оно бывает сначала, когда хочется где угодно и когда угодно. И это прекрасно, если так. Желание познавать в друг другу непознанное - это, считаю, нормально и даже больше скажу - очень хорошо :) Но можно думать о светлом будущем, руководствуясь только этими ощущениями? По моему мнению - нет. Гнев страсти со временем утихает. Такова наша человеческая природа. Да, я считаю, что сохранить "свет" можно и через 10+ лет совместной жизни. Но для того, чтобы поддерживать его хотелось, при выборе партнера с самого начала надо думать не только о том, как же прекрасно вам в постели.Что-то еще? Насколько вам комфортно друг с другом говорить, шутить, проводить время с его / ее компаниями, похожи у вас планы на будущее, одинаковые ценности и приоритеты... Бесспорно, если всем этим пунктик оба довольны, но ни целоваться - ни обниматься - нет и т.д. кому-то одному или обоим не хочется, то такие отношения обречены на провал. Необходимо понимать то, что мы называем химией или страстью. И да, это основа крепких отношений. Главное - не забывайте, что помимо основы обязательно должны быть другие не менее важные составляющие", - подчеркнула она.

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

"Шикарная", "Какая же вы красивая", "Воу воу, який високий градус сексу", "Як влучно сказано", "Несравненная", "Сексуальная очень очень", - пишут в комментариях.

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