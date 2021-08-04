Финалистка Холостяка топлес и в элегантных перчатках дерзко показала грудь

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

Финалистка Холостяка 2020 Дана Оханская увлекается активным отдыхом, а заодно пишет чувственные лирические стихи и много раздумывает о жизни. Часто она принимает участие в довольно вызывающих фотосессиях, где дает поклонникам насладиться тем, чем может сразить наповал любого мужчину .

В новой фотосессии Дана Оханская в Instagram побаловала поклонников кадрами в белых брюках и длинных латексных перчатках. Дана Оханская позировала топлес, и грудь она прикрыла руками, томно глядя в камеру.

"Иногда можно пересекать границы. Можно нарушать правила. Можно через край. Можно быть слишком! Были периоды в моей жизни, когда я боялась всего этого. Хотя никогда и не была классически правильной девочкой. А первое впечатление обо мне почти у всех такое до сих пор (недавно снова это услышала). Правда, только первое. Кому раскрываться дальше - выбираю я сама. И далеко не со всеми хочется это делать. Почему? Потому уже очень хорошо чувствую людей (лучше, кстати, мужчин, чем женщин). Я не проходила курсы НЛП, не читала кучу литературы по психологии (хотя некоторые книги все же сыграли свою роль), но могу похвастаться умением анализировать, что и кому от меня да и вообще от жизни надо. И только если желания и цели совпадают, я готова не по правилам, за чертой, через край и даже слишком. Готова вместе и до конца. Со всеми за и против", - написала она и спросила мнение у фанатов.

"Краса", "Дуже чарівна та яскрава", "Фото - огонь", "Ты - чудо", "Прекрасна", "Красотка", "Великолепна", "Дуже гаряче", "Сексуальная", "Интересный образ", - пишут ей восторженные поклонники.

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