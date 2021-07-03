Финалистка Холостяка не удержала грудь в слишком откровенном купальнике

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

Украинская блогер Богдана Оханская время от времени хвалится перед поклонниками соблазнительными формами.

Как и многие звезды, девушка испольовала отпуск летом по полной программе, и посетила один из самых дорогих курортов в Украине - Одессу. Она не только поделилась впечатлениями от отдыха, но и сверкнула бюстом в откровенном купальнике в своем Instagram.

На фото Дана позирует в закрытом купальнике, но "закрытый" - это только название. Яркий красный наряд с глубоким декольте почти не прикрывает совершенную грудь девушки, а спина остается полностью открытой. Так что поклонники смогли оценить не только ее длинные ножки, но и все тело.

"Сегодня лечу на отдых за границу", - призналась Оханская и предложила угадать место прибытия.

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska

"Потрясающая, безумно колоритная, умная и талантливая", "Красивый купальник, Дана", "Фоточки горячие, очень сексуальо", - пишут ей поклонники, которые не стали угадывать будущее место отдыха девушки.

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