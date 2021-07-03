УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Финалистка Холостяка не удержала грудь в слишком откровенном купальнике

3 июля 2021, 02:06

Поетесса и блогерша Дана Оханская, которая произвела неизгладимое впечателние на Холостяка, побаловала поклонников горячими фото на пляже.

Дана Оханская
Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

Украинская блогер Богдана Оханская время от времени хвалится перед поклонниками соблазнительными формами.

Как и многие звезды, девушка испольовала отпуск летом по полной программе, и посетила один из самых дорогих курортов в Украине - Одессу. Она не только поделилась впечатлениями от отдыха, но и сверкнула бюстом в откровенном купальнике в своем Instagram.

На фото Дана позирует в закрытом купальнике, но "закрытый" - это только название. Яркий красный наряд с глубоким декольте почти не прикрывает совершенную грудь девушки, а спина остается полностью открытой. Так что поклонники смогли оценить не только ее длинные ножки, но и все тело.

"Сегодня лечу на отдых за границу", - призналась Оханская и предложила угадать место прибытия.

Дана Оханская
Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska
Дана Оханская
Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska

"Потрясающая, безумно колоритная, умная и талантливая", "Красивый купальник, Дана", "Фоточки горячие, очень сексуальо", - пишут ей поклонники, которые не стали угадывать будущее место отдыха девушки.

Ранее Алина Гросу публично разделась, чтобы поддержать украинскую сборную по футболу

новости шоу бизнеса Холостяк 10 сезон онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Финалистка Холостяка не удержала грудь в слишком откровенном купальнике». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Оля Полякова снялась топлес в поддержку украинской сборной по футболуОля Полякова снялась топлес в поддержку украинской сборной по футболу Вода с лимоном натощак: кому категорически нельзя пить модный напитокВода с лимоном натощак: кому категорически нельзя пить модный напиток Стало известно, что сказал Шевченко перед победным голом Довбика в ворота шведовСтало известно, что сказал Шевченко перед победным голом Довбика в ворота шведов "Все натуральное": Настя Каменских не вместила грудь в крошечное бикини во время купания"Все натуральное": Настя Каменских не вместила грудь в крошечное бикини во время купания "Московит": герою матча Швеция – Украина Довбику досталось от известной писательницы из-за русского"Московит": герою матча Швеция – Украина Довбику досталось от известной писательницы из-за русского

Последние новости

03:02

Каким способом можно одолеть сильные головные боли - ответ экспертов

02:16

Гороскоп на завтра 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошельку Видео

02:06

Финалистка Холостяка не удержала грудь в слишком откровенном купальнике

01:37

Как сравнивать Запорожец и Tesla: американский капитан развенчал миф о мощи армии РФ

00:51

Ученые нашли внезапный способ защитить мозг от старения Видео

Реклама
00:32

В Винницкой области после вакцины от коронавируса умер мужчина Видео

00:19

Гороскоп на сегодня 3 июля 2021 всех знаков Зодиака: денежные запреты и ослабление ауры Видео

00:11

Названы 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый день

00:09

Врачи рассказали, какие средства категорически нельзя использовать при укусах насекомых Видео

02 июля, пятница
23:47

В Украину идет резкое и очень опасное похолодание Видео

23:15

Симптомы рака: профессор предупреждает о двух самых серьезных симптомах, указывающих на ваш риск Видео

22:59

Названы продукты, которые можно употреблять испорченными

22:40

Полнолуние в июле 2021: когда наступит, и кто окажется на гребне волны Видео

22:39

Внезапная сердечная остановка: названа еда, которая провоцирует "атаку" Видео

22:35

Забрал оторванную голову с места аварии: на Тернопольщине парень сбил насмерть двух молодых девушек

22:06

Мангал: ученые рассказали, какие смертельные риски у приготовленной там еды Видео

21:00

Ущерб превысил 100 миллионов: директору ООО из Харьковской области сообщено о подозрении

20:59

За взятку может получить даже психопат: что не так с новым проектом закона об оружии

20:58

"Это съемки?": Кристна Асмус в гипсе показала фото из больницы и заинтриговала Сеть

20:57

"Пострадает белорусский народ": в МИД Украины ответили на слова Лукашенко о закрытии границы Видео

Реклама
20:37

Пока мать кричала от горя, отец публиковал фото: что известно о страшном ДТП с 11-летним мальчиком Видео

20:34

Киевлянка родила уникальную тройню: у всех малышей свой генетический аппарат Видео

20:07

Погоня и подножка: всплыл инцидент, произошедший после матча Швеция – Украина Видео

19:58

Эксперты выяснили, почему мужчинам мало одной женщины

19:45

Шевченко сделал заявление перед матчем с Англией на Евро-2020 Видео

19:34

Неплохо зарабатывал: киевлянина поймали на торговле видео с камер наблюдения

19:12

Андрей Богдан показал свою новую девушку - в Сети нашли ее Instagram

19:00

Линчуем, сегодня мы с тобой линчуем: рецензия на фильм Судная ночь навсегда Видео

18:53

Украинская Премьер-Лига назвала самые яркие фигуры футбольного сезона 2020/21 годов Видео

18:38

Беларусь полностью закрывает границу с Украиной Видео

18:35

Комаровский раскрыл важную и опасную правду о штамме Дельта Видео

18:31

Владимир Остапчук обвинил бывшую жену в сокрытии детей - Елена Войченко ответила

18:15

В России восьмилетний мальчик умер в холодильнике

17:54

В приложении Google на iOS нашли секретную игру: как её включить Видео

17:32

Когда нельзя стричь волосы: три важных предупреждения Видео

17:29

Ретроавтомобили испытали Дорогу Единства М-30, восстановленную в ходе "Большой стройки"

17:27

Вакцины Pfizer і AstraZeneca защищают от штамма Дельта, но не так эффективно - МОЗ Видео

17:11

"Мне очень жаль": Артем Беседин сделал первое заявление после страшной травмы

17:09

Футболисты сборной заговорили на украинском после "языкового скандала" Фото Видео

17:02

Верховный суд вынес решение о приговоре Пукачу по делу об убийстве Гонгадзе Видео

Реклама
16:37

ЕС создал план сотрудничества с "Восточным партнерством": страны могут получить 2,3 млрд евро

16:34

На Украину налетит ураган и опасная погода на выходных Видео

16:21

"Ох*ел? Вышел нах*й отсюда": в Одессе водитель троллейбуса подралась с пассажиром Видео

16:09

Мендель рассказала, станет ли скандальной ее книга о работе с Зеленским Видео

16:08

Дело было в аэропорту Одессы: девушка заплатила за парковку тысячу долларов Видео

16:07

"Матчи в Донецке и отдых в Крыму": Англия поддержала Украину перед матчем Евро-2020 Видео

16:03

Дима Комаров показал свое состояние на съемках нового тревел шоу в Украине

16:01

Вкусные тонкие картофельные блинчики: восхитительный рецепт Видео

15:21

Срыв встречи Зеленского и Путина: на Банковой объяснили заявления Кремля Видео

15:20

Победительница Холостяка топлес побаловала пикантными селфи в зеркале

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять