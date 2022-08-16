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"Филя поц! Сдохни!": Меловин послал Филиппа Киркорова в пешее эротическое путешествие

16 августа 2022, 18:04

Певец отметил, что в РФ нет героев, достойных восхищения, а пропутинский артист готов поглощать любой бред российской пропаганды.

Меловин и Филипп Киркоров
Меловин наехал на Филиппа Киркорова за его поддержку войны в Украине / instagram.com/melovin_official, .instagram.com/fkirkorov

Украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) просмотрел видео, на котором Филипп Киркоров, пропутинский певун, анонсировал концерт в Крыму. Там рашистский артист должен был выступить для раненых оккупантов, которых Киркоров назвал героями.

Такое откровенное пресмыкание перед преступной российской властью вызвало у Меловина массу возмущения. Певец записал свою реакцию на излияния Киркорова, и поделился нею на своей странице в Instagram.

Сперва Бочаров просто прикрепил скрин из видеообращения Киркорова, назвав того поцом (ругательное слово на идише, которое со временем стало сленговым).

Но этого Меловину показалось мало. Тогда он обратился лично к рашистскому певцу: "[Долбаный - неценз.] ты копрофил, [блин - неценз.], Филипп. Филипок, есть одна проблема: в твоей, [блин - неценз.], стране никому ненужной героев нет. Сдохни!"

Меловин
Меловин наехал на Филиппа Киркорова за его поддержку войны в Украине / instagram.com/melovin_official

Ранее стало известно, что 53-летний украинский актер, звезда сериалов Крепостная и Поймать Кайдаша, Андрей Луценко ушел на фронт, защищать Украину в составе приграничного отряда.

Также украинский певец и музыкант Иван Дорн рассказал, при каких обстоятельствах готов вернуться к выступлениям в РФ - для этого он назвал целых четыре условия.

Другие новости:

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