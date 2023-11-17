Фанаты российской певицы Алсу рассмотрели тату на пикантном месте

Российская певица Алсу, которая также как и многие звезды молчит о войне в Украине, случайно засветила свою татуировку.
По информации пропагандистских СМИ, певица побывала на вечеринке своей подруги Юлии Ковальчук, где весьма скромная Алсу засветила татуировку на пикантном месте.
В частности, певица надела такой наряд, в котором была видна часть тела под грудью. Оказалось, что там у певицы есть татуировка.
Разглядеть надпись невозможно. Но видно, что татуировка сделана в виде фразы, которая, увы осталась в секрете.
Напомним, ранее российская певица Алсу впервые засветила на видео своего сына Рафаэль, которого она скрывает от публики почти 7 лет.
Напомним, ранее дочь Любови Успенской кардинально изменила свою внешность. Не обошлось без вмешательства пластических хирургов. Многие посчитали, что она хочет быть похожей на Алсу.
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