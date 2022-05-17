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Ей санкции не страшны: российская порноактриса назвала Крым украинским

17 мая 2022, 18:31

Актриса знает больше, чем россияне.

Секс
Актриса умнее большинства россиян/ Interswingers

Российская порноактриса Ally Breеlsen (настоящее имя Ангелина Дорошенкова) публично назвала оккупированный россией Крым – украинским, а также раскритиковала российскую пропаганду.

Как пишет "Обозреватель", актриса не побоялась саркастически высмеять утверждение соотечественников о том, что на полуострове стало лучше жить после 2014 года.

Скриншоты с ответами россиянки в своем Facebook опубликовал телеведущий Андрей Булгаров. По его словам, актриса фильмов для взрослых родилась в Смоленске, но "ей ничего не мешает знать, что Крым это Украина, а Херсон оккупирован российской армией".

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Из-за того, что страница в Instagram Ally Breеlsen закрыта для чужих глаз, автор сообщения опубликовал скриншоты-подтверждение того, что она свободно говорит правду о преступлениях своей страны.

"Тот неловкий момент, когда актриса фильмов для взрослых более сознательна, чем ее русские сограждане. И это потому, что Ангелина Дорошенкова русская, которая родилась в Смоленске. Но это не только мешает ей знать, что Крым - это Украина, а Херсон занят русской армией, а еще и сказать об этом", - говорит он.

Напомним, заявление Кремля о "территориальных спорах" с Украиной по поводу Крыма свидетельствует о том, что страна-агрессор готовит морально население к сдаче полуострова.

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