"Ей действительно нужна помощь": голая Бритни Спирс напугала сеть

Бритни Спирс испугала фанатов странными вопросами / instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс ранее была поп-королевой, теперь же ее считают королевой обнаженных снимков. Некоторые ее поклонники относятся к этому с юмором, тем более что 40-летней Брит есть что показать.

Однако друге считают, что ее тяга к обнажению - тревожный звоночек, который свидетельствует о расстройствах психики. К тому же подписи к своим эротичным снимкам Спирс порой оставляет весьма странные.

К примеру недавно артистка на своей странице в Instagram поделилась целым видеороликом, на котором позирует топлес, лежа на кровати. На видеоряд наложена песня Натали Имбрулья Leave Me Alone, и в целом ролик Бритни очень похож на клип этой песни.

Однако в подписи к видео она поинтересовалась у подписчиков, когда будет Хэллоуин. Это был довольно странный вопрос, ведь у Хэллоуина, в отличие от многих других праздников, "не плавающая" дата.

В комментариях Спирс хвалят за креатив, и предлагают психологическую помощь, если певица будет готова начать прорабатывать свои травмы.

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Ранее Бритни Спирс впервые за долгое время продемонстрировала свой настоящий голос без фонограммы - она перепела свой лучший хит, песню Baby One More Time, а-капелла.

Также на своей свадьбе Бритни Спирс повторила поцелуй с Мадонной, который произошел между ними в 2003 году на церемонии открытия MTV Video Music Awards.

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