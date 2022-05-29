"Это ж надо чтоб так штырило жестко": голая Анастасия Волочкова опозорилась перед фанатами

Путинская плясунья показала "роскошное" постельное белье.
Пропутинская балерина Анастасия Волочкова продолжает удивлять абсолютным отсутствием чувства стиля, которое давно стало объектом для шуток в Сети.
На сей раз танцовщица на своей странице в Instagram показала интимные фото, снятые в ее спальне. Обнаженная артистка решила показать свою "коллекцию" постельного белья, в которое она оборачивалась на манер платья или тоги.
Постельное белье с 3D рисунками на общем фоне выглядело достаточно нелепо, а подписи вроде "в орлином гнезде" или "сказочное Бали" и вовсе добавляют фотографиям легкий оттенок сюрреализма.
Волочкова сама дала пищу для шуток в комментариях - серию странных снимков она подписала: "Люблю я все красивое, под стать мне!"
В комментариях плясунью снова раскритиковали за неуместное обнажение и отсутствие вкуса:
"Что вы употребляете перед тем как это все выложить и написать????Это ж надо чтоб так штырило жестко..."
"Настя, куда вас несёт? У вас крыша едет?"
"Опустилась, ниже не куда уже".
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