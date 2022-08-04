"Это все равно, что рыться в грязном белье": Мосейчук отказалась обсуждать Винника

Наталья Мосейчук / facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

Для того, чтобы перемывать косточки артистам, существуют более профессиональные блогеры, которые не в чем не ограничены. Об этом в интервью программе "Ходят слухи" заявила украинская телеведущая Наталья Мосейчук.

"Перемывать кости? Для этого есть более профессиональные блогеры, которые не ограничены ни в чем, я себя ограничиваю, скажем так... При всем уважении к коллегам, я не совсем понимаю, кто наделял меня правом разбираться, осуждать. Если собирается пул людей, обремененных властью или знаниями, специальностью, их считают моральными авторитетами. Я этим людям доверяю такие вопросы обсуждать. Это, по-моему, правильно. А если я буду сидеть и указывать своей аудитории: этот хороший, а этот плохой... Я не считаю нужным это делать. Это недостойно. Кто я такая, чтобы это делать?" – высказалась Мосейчук.

По ее словам, "разбирать" поступки таких артистов, в том числе Олега Винника, который с момента начала войны пребывает в Германии, сродни копанию в нижнем белье.

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Что касается поведения и поступков людей, которые могут послужить примером, как Олег Винник или София Ротару. Она привела пример Ротару, которая если бы вышла на концерте в Польше и спела свою "Хуторянку", то это было бы огромным влиянием.

Напомним, ранее муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский показал, как певец Олег Винник помогает ВСУ.

На своей странице в Facebook опубликовал серию снимков, на которых запечатлен внедорожник защитной расцветки.