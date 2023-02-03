"Это удар ниже пояса": звездная украинская прыгунья похвасталась сочным декольте в тесном платье

Марина Бех-Романчук не скрывает своей женственности и с достоинством ее демонстрирует в изысканных вечерних нарядах.

Марина Бех-Романчук показала декольте в черном платье-футляре / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук удивительным образом сочетает в себе спортивный шик и утонченную женственность.

В большинстве случаев ее "униформой" выступает спортивная одежда, которая, безусловно, подчеркивает ее идеальную фигуру, но без яркий акцентов. Однако Бех-Романчук является также горячей поклонницей вечерних образов с легким оттенком сексуальности.

Так на странице спортсменки в Instagram появился снимок, за который поклонники назвали ее "девушкой Джеймса Бонда". Учитывая, что киногерой по сюжету всегда выбирал самых знойных и привлекательных красавиц, этот комплимент спортсменки оказался очень уместным.

В новом образе Бех-Романчук очень похожа на голливудскую актрису в кадре крупнобюджетного фильма. На снимке она одета в черное облегающее платье-футляр на тонких бретельках с глубоким декольте. Она стоит, слегка наклонившись к камере, демонстрируя пикантную ложбинку в вырезе.

Стильный наряд спортсменки дополняют ярко-красная помада и черные высокие перчатки с крупными украшениями, надетыми поверх них.

Марина Бех-Романчук показала декольте в черном платье-футляре / instagram.com/marynabekh

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.

Другие новости: