"Это удар ниже пояса": звездная украинская прыгунья похвасталась сочным декольте в тесном платье

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук удивительным образом сочетает в себе спортивный шик и утонченную женственность.
В большинстве случаев ее "униформой" выступает спортивная одежда, которая, безусловно, подчеркивает ее идеальную фигуру, но без яркий акцентов. Однако Бех-Романчук является также горячей поклонницей вечерних образов с легким оттенком сексуальности.
Так на странице спортсменки в Instagram появился снимок, за который поклонники назвали ее "девушкой Джеймса Бонда". Учитывая, что киногерой по сюжету всегда выбирал самых знойных и привлекательных красавиц, этот комплимент спортсменки оказался очень уместным.
В новом образе Бех-Романчук очень похожа на голливудскую актрису в кадре крупнобюджетного фильма. На снимке она одета в черное облегающее платье-футляр на тонких бретельках с глубоким декольте. Она стоит, слегка наклонившись к камере, демонстрируя пикантную ложбинку в вырезе.
Стильный наряд спортсменки дополняют ярко-красная помада и черные высокие перчатки с крупными украшениями, надетыми поверх них.
Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.
Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.
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