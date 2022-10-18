'Это пипец': Валерия Крук показала свою красотку-дочь и рассказала, как тяжело было ее воспитывать

Крук / https://www.instagram.com/valeriyakruk/

Украинская модель и телеведущая Валерия Крук провела на своей странице в Instagram сессию вопрос/ответ со своими подписчиками.

Оказалось, что у моложавой телеведущей есть взрослая, 20-летняя дочь, которую воспитывать было еще то приключение.

"Соня была сложным подростком. Это был пипец [неценз.]. Вот иначе не скажешь. Но как только у нее прошел пубертатный период, так сразу наладились и отношения между нами. Плюс она во время войны переехала в Европу, пожалуй, и эта спецоперация оказала положительное влияние на наши отношения", - рассказала Крук.

Кстати, эта же дочь раньше сделала ведущей комплимент: "Ма, мне кажется ты будешь так же выглядеть и в 60, ничего не изменится! Старость – это не о тебе!".

Напомним, ранее Валерия Крук решила оживить свой контент и порадовать поклонников новыми пикантными фото.

Как написала она на своей странице в социальной сети Instagram, свои фото она решила публиковать, чтобы "добавить жизнь". "Во-первых и главное, по просьбе друзей из ВСУ немного оживляю свой контент фотографиями в купальнике. Добавляю жизнь так сказать! Ребята, привет", - пишет она.

Она также добавляет, что "сегодня вечер странных новостей". "Так что пытаюсь разбавить, потому что завтра может быть таким интересным, что пожелать можно только нашему общему врагу. Но надеемся, что Мир придет в сознание", - добавляет она.

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