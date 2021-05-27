"Это ниточки": у жены футболиста украинской сборной грудь выпала из купальника

Жена Николая Морозюка, который играл в сборной по футболу Украины засветила грудь.
Блогер и мать сына Николая Морозюка Ирина, которая недавно засветилась с ним на отдыхе, показала внушительную грудь в крошечном бикини.
Ирина Морозюк показала слишком маленький купальник-ниточки, который едва прикрывает соски на ее сочной груди, и с трудом закрывает зону бикини. Девушка похвасталась аппетитными формами на гладенькой, уже загорелой коже. Образ она довершила прозрачной накидкой и огромными солнцезащитными очками.
Ирина никак не стала подписывать фото, оставив для поклонников возможность самим оценить ее красоту.
"Ира, Вы просто нереальная! Охрененная!", "Фигура конечно бомба!!! Топ, супер, Мега", "Симпатичный купальник", "Бомба", "Секси", "Клёвый купальник !!!", "Это не трусики а ниточки", "Шикарная", "Я бы целовал", "Ну, Ирка!", - пишут ей в комментариях.
До этого она показала обольстительное фото с доской для серфинга.
Ранее голая Alyona Alyona показала грудь и заговорила про секс в провокационном посте.