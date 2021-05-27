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"Это ниточки": у жены футболиста украинской сборной грудь выпала из купальника

27 мая 2021, 03:51

Жена Николая Морозюка, который играл в сборной по футболу Украины засветила грудь.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / instagram.com/irina_moroziuk/

Блогер и мать сына Николая Морозюка Ирина, которая недавно засветилась с ним на отдыхе, показала внушительную грудь в крошечном бикини.

Ирина Морозюк показала слишком маленький купальник-ниточки, который едва прикрывает соски на ее сочной груди, и с трудом закрывает зону бикини. Девушка похвасталась аппетитными формами на гладенькой, уже загорелой коже. Образ она довершила прозрачной накидкой и огромными солнцезащитными очками.

Ирина никак не стала подписывать фото, оставив для поклонников возможность самим оценить ее красоту.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / instagram.com/irina_moroziuk/

"Ира, Вы просто нереальная! Охрененная!", "Фигура конечно бомба!!! Топ, супер, Мега", "Симпатичный купальник", "Бомба", "Секси", "Клёвый купальник !!!", "Это не трусики а ниточки", "Шикарная", "Я бы целовал", "Ну, Ирка!", - пишут ей в комментариях.

До этого она показала обольстительное фото с доской для серфинга.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / instagram.com/irina_moroziuk/

Ранее голая Alyona Alyona показала грудь и заговорила про секс в провокационном посте.

Николай Морозюк Ирина Морозюк новости шоу бизнеса
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