"Эти вишенки потрогал бы": почти голая Ивлеева снялась топлес и на шпильках

Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

Звезда Орла и решки Настя Ивлеева, которая 4 июня открывала музыкальный фестиваль Муз ТВ, как новая ведущая, побаловала поклонников своими формами, которые засветила перед началом мероприятия.

Ивлеева в спортивных штанах и на шпильках предстала топлес перед фотографом, повернувшись к стене и стыдливо спрятав сочную грудь.

Не исключено, что это продолжение той же фотосессии, в которой она сама сняла себя в зеркало, позируя с голой грудью, которую едва смогла прикрыть одной рукой.

Прошлое фото она публиковала несколько дней назад, но комната и обстановка остались все теми же. Только на прошлом фото она засветила белье, которе выглянуло под спущенным платьем.

Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

"Муж вошел в чат", "Я конечно не садовник, но эти вишенки бы потрогал", "Оо..ну наконец-то нормальный контент пошёл", "Ну все понесло, типичная баба после расставания", "Повезло Лехе", "Настя, ты пытаешься привлечь внимание Элджея? И почему ты всегда закрываешь лицо??? Что с ним не так?)", "Огонь", "Не хило!", - написали ей в комментариях.

Напомним, что Настя Ивлеева без белья пришла на красную дорожку Муз ТВ и произвела фурор своим нарядом.