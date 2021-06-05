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"Эти вишенки потрогал бы": почти голая Ивлеева снялась топлес и на шпильках

5 июня 2021, 02:06

Российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева удивила поклонников откровенными кадрами.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

Звезда Орла и решки Настя Ивлеева, которая 4 июня открывала музыкальный фестиваль Муз ТВ, как новая ведущая, побаловала поклонников своими формами, которые засветила перед началом мероприятия.

Ивлеева в спортивных штанах и на шпильках предстала топлес перед фотографом, повернувшись к стене и стыдливо спрятав сочную грудь.

Не исключено, что это продолжение той же фотосессии, в которой она сама сняла себя в зеркало, позируя с голой грудью, которую едва смогла прикрыть одной рукой.

Прошлое фото она публиковала несколько дней назад, но комната и обстановка остались все теми же. Только на прошлом фото она засветила белье, которе выглянуло под спущенным платьем.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

"Муж вошел в чат", "Я конечно не садовник, но эти вишенки бы потрогал", "Оо..ну наконец-то нормальный контент пошёл", "Ну все понесло, типичная баба после расставания", "Повезло Лехе", "Настя, ты пытаешься привлечь внимание Элджея? И почему ты всегда закрываешь лицо??? Что с ним не так?)", "Огонь", "Не хило!", - написали ей в комментариях.

Напомним, что Настя Ивлеева без белья пришла на красную дорожку Муз ТВ и произвела фурор своим нарядом.

Настя Ивлеева новости шоу бизнеса
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