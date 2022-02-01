"Эротично-мелодично": солистка Go-A Екатерина Павленко снялась в провокационном платье без белья

Екатерина Павленко показала идеальную фигуру без нижнего белья / instagram.com/monokatee

Певица, композитор и солистка группы Go-A Екатерина Павленко показала кадр из новой фотосессии, для которой подготовила весьма нехарактерный для себя образ.

Артистка и ранее демонстрировала красоту своего тела, однако новое фото буквально взбудоражило умы и сердца ее подписчиков.

На своей странице в Instagram Павленко показала снимок, на котором позирует у стены, вытянув руку вверх. Кадр сделан с нижнего ракурса, что придает певице стройности, а самой композиции - флера легкой загадочности.

На артистке надето необычное платье - создается впечатление, что ранее оно просто было цельным куском ткани, концы которого соединили между собой карабинами на манер чехла.

Эта дорожка из карабинов образует в платье весьма заманчивый разрез от горловины до пола, через который видно, что на Павленко нет ни трусиков, ни бюстгальтера.

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Екатерина Павленко снялась без трусиков и бюстгальтера в платье с очень глубоким разрезом / instagram.com/monokatee

Разглядывая изгибы певицы в соблазнительном вырезе, фанаты выражали ей свое восхищение:

"Была cute, стала hot".

"Это невероятно, красиво, сексуально, изысканно, провокационно❤️"

"Просто невероятная ❤️"

"Сказать, что это невероятно, ничего не сказать. Что-то на божественном❤️"

"Богиня, икона, королева".

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