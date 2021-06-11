Элина Свитолина топлес поразила красотой на нежном фото

Элина Свитолина / Reuters

Украинская профессиональная теннисистка победительница 17 турниров WTA и бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде Элина Свитолина побаловала поклонников откровенными фото.

Девушка, которая нечасто выставляет откровенные кадры, удивила своих фанатов женственностью.

Элина вместо подписи о оставила "мурк" на английском языке, который пишется созвучно с "утро" (morning).

Девушка позировала без лифчика перед зеркалом в ванной, повернувшись в полуоборота.

Перед потографированием волосы Свитолина собрала в пучок вверху и прикрылася простыней.

Элина Свитолина / instagram.com/elisvitolina/

"Самая красивая", "Гламур", "Когда будешь в Киеве?", "Артистично", "Прекрасная", "Миленько", "И тебе доброе утро", "Шикарная", "невероятная", "Не то, что на корте", "Свитолина наша,горжусь", - пишут в комментариях.

Напомним, что в апреле 2021 Элина Свитолина объявила, что выходит замуж за своего возлюбленного.

Ранее Свитолина показала обручальное кольцо от Гаэля Монфиса.

Элина Свитолина родом из Одессы, ее день рождения 12 сентября, ей 26 лет. Она бывшая первая ракетка в группе юниоров, бывшая третья ракетка мира с тенниса.

Элина Свитолина в отношениях с Гаелем Монфисом с 2019 года. Они на время прекращали общение, но потом снова сошлись, и парень сделал предложение.