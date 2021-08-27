Елена Темникова засветила голые ягодицы и свела с ума совершенными ножками

Елена Темникова / instagram.com/lenatemnikovaofficial/

Певица Елена Темникова вышла замуж, но интригует поклонников не только своим мужем, но и каждый день не дает забывать о своем таланте певицы и шикарной фигуре, натренированной в спортзале и на диетах.

В Instagram Темникова выставила пикантные кадры из Эмиратов, где позирует в очень удачно выбранном купальнике. Певица выбрала "закрытый" купальник, у которого, однако, полностью открытая спина и обнажены сексуальные ножки.

Девушка показала себя с нескольких ракурсов, впечатлив поклонников аппетитными бедрами и ягодицами, а также вызвав зависть к своей идеальной спинке.

Девушка не стала подписывать фото, но ее завалили комплиментами в комментариях.

Елена Темникова / instagram.com/lenatemnikovaofficial/

Елена Темникова / instagram.com/lenatemnikovaofficial/

"Вау, очень красивая", "Классный купальник", "Прекрасная", "Ну очень красивая, и купальник тоже очень", "Как всегда безупречна", "Девушка огонь", "Шикарные ножки Елена, красотка", "Какая красивая кошечка!", - пишут в комментариях.

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