Елена Мозговая сверкнула аппетитным бюстом в манящем декольте

Мозговая похвасталась своим "богатством" в черной блузе с особым изяществом.

Елена Мозговая показала глубокое декольте в черной блузе / facebook.com/mozgovaolena74

Украинская продюсер, дочь легендарного Народного артиста Украины Николая Мозгового и жена украинского исполнителя Дэвида Аксельрода, Елена Мозговая стремительно приближается к концу пятого десятка, однако с большим удовольствием хвастается своей естественной красотой.

Пикантными кадрами Мозговая делится нечасто, но получается у нее это с особой утонченностью и шиком. Недавно на ее странице в Facebook появился любопытный снимок.

На нем Елена позирует, глядя на себя в зеркало: голова закинута назад, на лице красуется стильный мэйкап "смоуки айс". Одета она в топ из легкой ткани с разрезами на рукавах и глубоким декольте, которое подчеркивает манящую ложбинку груди продюсера.

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Притягательный снимок Мозговая сопроводила философским изречением: "Если раны исцелены любовью, то даже шрамы прекрасны".

Поклонники Елены не смогли пойти мимо такого фото, однако они отдали должное не только красоте продюсера, но и ее изящной мудрости.

Елена Мозговая показала глубокое декольте в черной блузе / facebook.com/mozgovaolena74

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