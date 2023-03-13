Елена Мозговая сверкнула аппетитным бюстом в манящем декольте

Украинская продюсер, дочь легендарного Народного артиста Украины Николая Мозгового и жена украинского исполнителя Дэвида Аксельрода, Елена Мозговая стремительно приближается к концу пятого десятка, однако с большим удовольствием хвастается своей естественной красотой.
Пикантными кадрами Мозговая делится нечасто, но получается у нее это с особой утонченностью и шиком. Недавно на ее странице в Facebook появился любопытный снимок.
На нем Елена позирует, глядя на себя в зеркало: голова закинута назад, на лице красуется стильный мэйкап "смоуки айс". Одета она в топ из легкой ткани с разрезами на рукавах и глубоким декольте, которое подчеркивает манящую ложбинку груди продюсера.
Притягательный снимок Мозговая сопроводила философским изречением: "Если раны исцелены любовью, то даже шрамы прекрасны".
Поклонники Елены не смогли пойти мимо такого фото, однако они отдали должное не только красоте продюсера, но и ее изящной мудрости.
Ранее украинская актриса и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала плоский животик и поиграла стальными кубиками пресса в пикантном топе.
Также украинская певица MamaRika похвасталась поразительно подтянутой фигурой всего через неделю после родов, и поделилась своим секретом стройности для молодых мам.
Другие новости:
- Тайная мечта Рубенса: Alyona Alyona похвасталась сдобным бюстом в изящном белье
- Падчерица Ивана Урганта показала себя во всей красе сзади
- На радость поклонницам: звезда "Игры престолов" и "Аквамена" засветил аппетитную попку