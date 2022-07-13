УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Экзотическая красотка Белла Хадид снялась в нижнем белье в лучших традициях Victoria's Secret

13 июля 2022, 03:46

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира предстала в необычном для нее образе.

Белла Хадид
Белла Хадид снялась в новой рекламной кампании Victoria's Secret / instagram.com/bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид стала "ангелом" бренда женского нижнего белья Victoria's Secret в 19 лет. И вот уже 6 лет красотка с гордостью носит свои профессиональные крылья на подиуме.

Кроме модных показов Белла также принимает участие и в рекламных кампаниях Секретов Виктории. К примеру в Сети уже появились первые кадры новой коллекции популярного бренда.

Их на своей странице в Instagram выложила популярный фэшн-фотограф Зои Гроссман. На новых снимках Белла Хадид предстала скорее соседской девчонкой, чем стервозной красоткой, чье амплуа чаще всего примеряют на модель.

Белла в кадре Гроссман позировала в лавандовом комплекте нижнего белья - трусики с завышенной талией, украшенные золотистыми цепочками, и лиф с бретельками-цепочками.

Хадид "поймали" в моменте, когда она натягивает на себя надувной спасательный круг, от чего на ее ясном и улыбчивом лице играют блики розового света.

Белла Хадид
Белла Хадид снялась в новой рекламной кампании Victoria's Secret / instagram.com/zoeygrossman

Читайте также47-летняя Ева Лонгория показала, как загорает топлес на палубе роскошной яхты

Ранее 59-летняя голливудская актриса Деми Мур показала серию соблазнительных снимков в купальниках, чем немало шокировала своих фанатов.

Актриса Сара Джессика Паркер попала в объективы папарацци в весьма нелестном виде - 57-летняя артистка выступает за естественное старение, поэтому на случайных фото в купальнике выглядит далекой от идеала.

Другие новости:

шоу-бизнес Белла Хадид новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:30

План Путина – захват всего Донбасса, но ВСУ с HIMARS и M270 MLRS могут разбить мечты РФ – эксперт

04:05

Как одеваться после 45 лет, чтобы выглядеть моложе: простые трюки для шикарного результата

03:46

Экзотическая красотка Белла Хадид снялась в нижнем белье в лучших традициях Victoria's Secret

03:33

Кофе и чай могут угробить ваше здоровье: что нужно знать любителям этих напитков

03:12

Как отстирать пятна от ягод: 7 эффективных способов, которые не оставят на ткани ни следа

Реклама
03:05

47-летняя Ева Лонгория показала, как загорает топлес на палубе роскошной яхты

02:40

В Украину налетят мощные и холодные проливные ливни: синоптики рассказали, когда ждать жарыВидео

02:31

"Сиди в Росcии и пой песенки": лидер Kozak System упрекнул Веру Брежневу в пиаре на войне в Украине

02:03

Пьяный ураган: Анастасия Волочкова танцами под блатные песни распугала посетителей ресторанаВидео

01:34

Как вырастить укроп без зонтиков - секрет опытных огородниковВидео

01:11

Надя Дорофеева в мужском костюме забыла надеть брюки

00:51

Приметы на 13 июля: что нельзя делать в Собор двенадцати апостолов и как привлечь удачуВидео

00:35

Жена Кличко показала свой роскошный дом в Германии

00:14

"Путинисту" Лепсу не дали визу в Великобританию

12 июля, вторник
23:58

Борется с тяжелой болезнью: стало известно, где скрывается от войны покоритель украинок Олег ВинникВидео

23:53

"Вторая армия мира" боится признать поражение и уйти прочь - Зеленский

23:49

Голливудский актер расплакался в прямом эфире, вспоминая личную встречу с Путиным 8 лет назадВидео

23:33

Не могут простить патриотизма Лободы: росСМи назвали отца второго ребенка певицы

23:24

"Страшно представить последствия": в Москве засекретили адреса бомбоубежиц

22:53

Российские войска будут пытаться взять Донбасс до 24 августа - ЖдановВидео

Реклама
22:41

Приметы на 14 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:30

Первая репетиция осени: на Украину налетят дожди и резко похолодает

21:55

Лукашенко уволил замначальника Генштаба, ответственного за мобилизациюВидео

21:40

Президент поставил перед военными задачу по освобождению всей Украины - ДаниловВидео

21:19

Ляпис Трубецкой перепел культовую песню "Воины света" на украинском языке

21:17

Поехал домой в гробу: воины ВСУ ликвидировали командира танковой роты армии РФ с УралаВидео

21:01

В России готовят "путинозаменителя": в разведке назвали возможного преемника диктатораВидео

20:37

Обещают деньги: на Херсонщине оккупанты охотятся за "головами" украинских активистовВидео

20:35

Количество погибших увеличивается: в Часовом Яру из-под завалов вытащили уже 45 телВидео

20:33

"Я - пьяница": путинист Лепс объяснил свой успех в России и рассказал о заработкахВидео

20:33

ВСУ заставили оккупантов бежать при штурме вблизи 8 населенных пунктов – ГенштабВидео

20:17

Сергей Стерненко. Хлопок в Новой Каховке вызвал истерику у захватчиковВидеоблоги

19:51

Госдума РФ соберется на внеочередное заседание: эксперт рассказал, чего ожидать Украине

19:48

Россия готовится к аннексии украинских территорий - разведкаВидео

19:36

YouTube забанил телеграмм еще одного российского пропагандиста

19:25

Полякова оскорбила украинцев, защищая своего мужа

19:21

Неудачи, как из рога изобилия: 2 знака зодиака в зоне риска в ближайшие дниВидео

19:18

Волосы растут как на дрожжах: дешевая никотиновая кислота сотворит чудо с вашими волосамиВидео

19:18

Дмитрий Комаров продал "взрослую игрушку" за рекордную сумму на пользу ВСУ

19:17

ВСУ сегодня в ударе: на Херсонщине пылает очередной склад боеприпасов оккупантовВидео

Реклама
19:14

Какие продукты снижают давление: что можно и нельзя есть при гипертонии

18:55

Устрашение от России: как Путин снова попытается переубедить Лукашенкомнение

18:52

Диетологи многое недоговаривают: в каком виде лучше всего есть куриные яйца, чтобы не полнеть

18:30

"В Кремле продолжают жевать сопли": Гиркин обвинил российское командование в бездействииВидео

18:21

Поздравления с юбилеем женщине, красивые картинки и стильные открытки в день праздника

18:03

Гороскоп на завтра, 13 июля 2022: Овнам – испытание судьбы, Скорпионам – неприятности, Рыбам - деньгиВидео

17:49

ВСУ ликвидировали командира мотострелковой дивизии РФ: тело опознали только по ДНКВидео

17:44

"Сколько можно это лицемерие проявлять": украинская ведущая набросилась на Софию Ротару

17:31

Российские бомбардировщики можно и нужно сбивать: Жданов назвал главные условияВидео

17:18

Лолита призналась в любви к России и назвала ее родиной

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять