Экзотическая красотка Белла Хадид снялась в нижнем белье в лучших традициях Victoria's Secret

Белла Хадид снялась в новой рекламной кампании Victoria's Secret / instagram.com/bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид стала "ангелом" бренда женского нижнего белья Victoria's Secret в 19 лет. И вот уже 6 лет красотка с гордостью носит свои профессиональные крылья на подиуме.

Кроме модных показов Белла также принимает участие и в рекламных кампаниях Секретов Виктории. К примеру в Сети уже появились первые кадры новой коллекции популярного бренда.

Их на своей странице в Instagram выложила популярный фэшн-фотограф Зои Гроссман. На новых снимках Белла Хадид предстала скорее соседской девчонкой, чем стервозной красоткой, чье амплуа чаще всего примеряют на модель.

Белла в кадре Гроссман позировала в лавандовом комплекте нижнего белья - трусики с завышенной талией, украшенные золотистыми цепочками, и лиф с бретельками-цепочками.

Хадид "поймали" в моменте, когда она натягивает на себя надувной спасательный круг, от чего на ее ясном и улыбчивом лице играют блики розового света.

Белла Хадид снялась в новой рекламной кампании Victoria's Secret / instagram.com/zoeygrossman

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Ранее 59-летняя голливудская актриса Деми Мур показала серию соблазнительных снимков в купальниках, чем немало шокировала своих фанатов.

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