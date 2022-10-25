Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова обнажила хрупкие плечики в открытом платье

Наталья Егорова снялась в платье с открытыми плечами / instagram.com/natalia_klitschko_official

Украинская спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова с начала полномасштабной войны в Украине стала активным участником многих благотворительных проектов, направленных на помощь украинцам.

Певица организовывает и выступает на благотворительных концертах, митингах и сборах. За активную общественную позицию организация Athletes for Ukraine выразила Наталье свою благодарность на их официальной странице в Instagram.

В качестве иллюстрации к обращению к Егоровой, они выбирали фотографию экс-жены мэра Киева в концертном наряде.

На черно-белом снимке Наталья стоит, прижав руки в сердцу. Она одета в корсетное платье без бретелей, на шее красуется колье, похожее на гроздья калины.

Наталья Егорова снялась в платье с открытыми плечами / instagram.com/natalia_klitschko_official

Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.

Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.

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