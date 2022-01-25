Экс-ведущая Орел и Решка позировала топлес с беременным животом

Узнать о беременности звезде помогла кошка.
Бывшая солистка украинской группы REAL O и экс-ведущая реалити-шоу Орел и Решка Алина Астровская опубликовала фото на последних месяцах беременности.
В Instagram она выложила снимки топлес.
Алина прикрыла голу грудь букетом из колосьев и рассказала поклонникам о том, как узнала о беременности.
"Первые три теста были отрицательными, поэтому я подумала, что это просто задержка. С нами часто спит кошка, но неожиданно для меня, однажды ночью она легла на живот и так мурлыкала до утра. Проснувшись, я сделала тест, и еще месяц не говорила мужу, что увидела две полоски", - отметила Астровская.
Читайте такжеАлександра Зарицкая повторила легендарный образ Ким КардашьянТакже певица добавила, что беременность никаким образом не изменила ее жизнь. Она, как и раньше, продолжила "работать, заниматься спортом, танцевать, заниматься любовью и жить той жизнью, что была до этого счастливого периода".
Напомним, Вера Брежнева очаровала редкими фото с семьей.
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