Экс-судья украинского "Х-фактора" Ирина Дубцова высказалась о войне в Украине

Ирина Дубцова высказалась о войне в Украине/ instagram.com/dubtsova_official/

Известная российская певица, которая была в жюри украинского проекта "Х-фактор" Ирина Дубцова, открыто поддержала военное вторжение россии в Украину, со всеми вытекающими последствиями, смертями и насилием в отношении мирных украинских граждан.

Она в точности повторяет кремлевские нарративы: Дубцова считает войну единственно возможным способом решения "украинского конфликта и защиты населения Донбасса и всех русских в Украине".

Она заявила, что война не сказалась на ее творческой карьере. "Да никак не отразилась. Нет концертов на Украине? Так я с 2014 года на "Миротворце", — цитирует слова Дубцовой ресурс "Слово и дело", - заявила она.

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Напомним, ранее украинская модель и певица Даша Астафьева рассказала, кто в Украине, по ее мнению, первым узнал о широкомасштабном вторжении РФ и накивал пятками из нашего государства еще до того, как это произошло.