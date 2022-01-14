Екатерина Бужинская засветила пышный бюст в "голом" купальнике

Екатерина Бужинская отдыхает в Доминиканской Республике / instagram.com/buzhynska

Народная артистка Украины, певица Екатерина Бужинская отправилась на отдых в Доминиканскую Республику.

Артистка показывает самые яркие моменты своего путешествия на своей странице в Instagram. На одной из сторис Бужинская показала, как прогуливается по побережью Коста-дель-Коко в сине-белом платье с орнаментом из ярких лимонов.

Декольте легкого наряда певицы настолько глубокое, что заканчивается там, где начинается разрез. В таком головокружительном вырезе кажется, что артистка разгуливает по пляжу без нижнего белья.

Пикантный обман зрения создает "голый" купальник Бужинской, который можно заметить на фото - монокини с глубоким декольте в тон платью.

Однако неудержимую грудь артистки купальный костюм все же не скрывает, певица радостно подставляет ее горячим лучам доминиканского солнышка.

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Екатерина Бужинская примерила "голый" купальник / instagram.com/buzhynska

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