Екатерина Бужинская засветила пышный бюст в "голом" купальнике

Неудержимая грудь певицы так и рвалась наружу.
Народная артистка Украины, певица Екатерина Бужинская отправилась на отдых в Доминиканскую Республику.
Артистка показывает самые яркие моменты своего путешествия на своей странице в Instagram. На одной из сторис Бужинская показала, как прогуливается по побережью Коста-дель-Коко в сине-белом платье с орнаментом из ярких лимонов.
Декольте легкого наряда певицы настолько глубокое, что заканчивается там, где начинается разрез. В таком головокружительном вырезе кажется, что артистка разгуливает по пляжу без нижнего белья.
Пикантный обман зрения создает "голый" купальник Бужинской, который можно заметить на фото - монокини с глубоким декольте в тон платью.
Однако неудержимую грудь артистки купальный костюм все же не скрывает, певица радостно подставляет ее горячим лучам доминиканского солнышка.
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Ранее Maruv образе соблазнительной куколки показала идеальную фигуру.
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