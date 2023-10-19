Екатерина Бужинская засветила пышную грудь в бюстгальтере-сеточке

Утонченно показывать запретное - один из многих талантов Бужинской.

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Екатерина Бужинская снялась в бюстгальтере-сетке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buzhynska

Украинская певица и Народная артистка Украины Екатерина Бужинская - женщина привлекательная во всех смыслах. Помимо волшебного голоса она имеет совершенно уникальную харизму, которой умело пользуется.

Так артистка выглядит безупречно и в традиционных украинских нарядах, и в откровенных луках в духе современной моды. К примеру, для промо своей дуэтной песни с Михаилом Грицаком под названием "Затримайся хоч на мить" Бужинская примерила строгий классический пиджак практически на голое тело.

Пышную грудь она прикрыла черным бюстгальтером-сеточкой и подтяжками, которые поддерживали брюки. Удивительно, но и такая дерзкая откровенность выглядела на Бужинской чем-то сверхэлегантным.

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Снимок в провокационном наряде появился на странице певицы в Instagram. Его она сопроводила философскими размышлениями о том, почему даже в самых близких и интимных отношениях жизненно необходимы личные границы.

"Пусть в вашем единстве будет свободное пространство, чтобы небесные ветры могли танцевать между вами. Любите всем сердцем, но не связывайте друг друга своей любовью. Пусть между берегами ваших душ будет прекрасное море. Наполняйте друг друга, но не пейте из "чашки" партнера. Отдайте друг другу свой хлеб, но ешьте каждый по отдельности. Пойте, танцуйте и радуйтесь вместе, но давайте друг другу побыть наедине с собой. Даже струны скрипки располагаются отдельно, хоть вместе они и создают волшебную мелодию. Отдавайте друг другу свои сердца, но не себя. Стойте рядом, но не слишком близко друг к другу: колонны великолепных храмов также расположены на определенном расстоянии, так же дуб и кипарис тоже не растут в тени друг друга", - пишет Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская снялась в бюстгальтере-сетке / instagram.com/buzhynska

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