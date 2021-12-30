Екатерина Бужинская обнажила сочную грудь в сверкающих серебром одеждах

Екатерина Бужинская примерила сияющий серебром и золотом костюм / instagram.com/buzhynska

Народная артистка Украины, певица Екатерина Бужинская приятно удивила поклонников откровенным нарядом.

В канун новогодних праздников, когда даже знаменитости "загружены" предпраздничными делами, Бужинская привлекает внимание своим восхитительным образом.

А ведь взгляду и вправду есть на чем остановиться! В новой фотосессии певица предстала в стильном сверкающем пиджаке с золотыми и серебряными вставками, серебристых брюках-скини и серебристых туфлях на огромной платформе.

На одном из снимков можно заметить, что артистка не надела бюстгальтер - ее грудь соблазнительно выглядывает из расстегнутого пиджака.

Такой яркий, сияющий образ не кажется, несмотря на его откровенность, кричащим, безвкусным или пошлым.

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Екатерина Бужинская стильно оголила грудь в экстравагантном наряде / instagram.com/buzhynska

Преданные фанаты с радостью приняли смелый эксперимент Бужинской со сверкающими одеждами:

"Просто королева! Безумно красивый образ!"

"Прямо удивила ❤️ Образ непривычный, но как всегда шикарна!"

"Слов нет!!! Потрясающая!!"

"Просто прекрасна, как волшебная фея!"

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Ранее 63-летняя Мадонна назвала себя эксгибиционисткой и показала кружевное нижнее белье.

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