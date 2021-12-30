Екатерина Бужинская обнажила сочную грудь в сверкающих серебром одеждах

Пиджак не сумел удержать обнаженный бюст певицы.
Народная артистка Украины, певица Екатерина Бужинская приятно удивила поклонников откровенным нарядом.
В канун новогодних праздников, когда даже знаменитости "загружены" предпраздничными делами, Бужинская привлекает внимание своим восхитительным образом.
А ведь взгляду и вправду есть на чем остановиться! В новой фотосессии певица предстала в стильном сверкающем пиджаке с золотыми и серебряными вставками, серебристых брюках-скини и серебристых туфлях на огромной платформе.
На одном из снимков можно заметить, что артистка не надела бюстгальтер - ее грудь соблазнительно выглядывает из расстегнутого пиджака.
Такой яркий, сияющий образ не кажется, несмотря на его откровенность, кричащим, безвкусным или пошлым.
Преданные фанаты с радостью приняли смелый эксперимент Бужинской со сверкающими одеждами:
"Просто королева! Безумно красивый образ!"
"Прямо удивила ❤️ Образ непривычный, но как всегда шикарна!"
"Слов нет!!! Потрясающая!!"
"Просто прекрасна, как волшебная фея!"
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Ранее 63-летняя Мадонна назвала себя эксгибиционисткой и показала кружевное нижнее белье.
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