Дженнифер Лопез поделилась интимными подробностями предложения от Аффлека

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

Дженнифер Лопес была голой в ванне, когда ее "любимый" Бен Аффлек сделал ей предложение во второй раз.

52-летняя певица Дженнифер Лопес поделилась подробностями интимной помолвки.

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"Вы когда-нибудь представляли себе, что ваша самая большая мечта может сбыться?" — написала она в своем посте. "В субботу вечером в моем любимом месте на земле (в ванне с пеной) моя прекрасная любовь встала на одно колено и сделала предложение", - цитирует ее The Daily Mail.

"Я была совершенно застигнута врасплох и просто смотрела ему в глаза, улыбаясь и плача одновременно, изо всех сил пытаясь осознать тот факт, что через 20 лет это происходит снова и снова, я буквально потеряла дар речи, и он сказал: это да? Я сказал ДА, конечно, это ДА".

"Я так широко улыбалась, по моему лицу текли слезы, чувствуя себя невероятно счастливой и цельной", - добавила она.

"В этом не было ничего особенного, но это была самая романтичная вещь, которую я когда-либо могла себе представить… просто тихий субботний вечер дома, два человека, обещающие всегда быть рядом друг с другом. Два очень счастливых человека. Кто получил второй шанс на настоящую любовь", - делится счастливая Лопес.