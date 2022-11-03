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Дочь Веры Брежневой засветила восхитительные формы в костюме соблазнительной ведьмы

3 ноября 2022, 01:31

Соня Киперман показала свой пикантный образ на Хэллоуин.

Соня Киперман
Соня Киперман нарядилась соблазнительной ведьмой на Хэллоуин / instagram.com/sonyaxkiperman

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман живет, учится и строит карьеру в США - стране, в которой Хэллоуин считается особенным праздником.

На своей странице в Instagram девушка показала, как готовилась к Ночи всех святых со своим бойфрендом, моделью Беком Добржански, с которым встречается уже год.

Молодые люди не стали заниматься созданием парных образов, как это принято у влюбленных. Каждый решил выразить свою индивидуальность в хэллоуинском костюме.

Бек выбрал наряд Нео - главного героя из медиафраншизы Матрица: кожаные штаны и плащ, черная футболка и солнцезащитные очки. На вечеринку он отправился в компании очаровательной ведьмочки в исполнении Сони Киперман.

Старша дочь Веры Брежневой надела соблазнительное облегающее платье с высоким разрезом без бретелей. Лиф украшал лебяжий пух, выкрашенный в черный. В качестве аксессуаров Соня выбрала длинные атласные перчатки и пурпурную шляпу ведьмы с перьями и вуалью.

Соня Киперман
Соня Киперман нарядилась соблазнительной ведьмой на Хэллоуин / instagram.com/sonyaxkiperman

Ранее актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару "ослепила" фанатов сиянием яркого кадра, на котором она предстала облаченной в пикантный корсет от украинского бренда.

Также супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy 56-летняя Синди Кроуфорд засветила сочные бедра в платье-мантии.

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