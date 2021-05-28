Дочь Тины Канделаки без белья бесстыже покрасовалась в полупрозрачном наряде

Девушка часто публикует провокационные фото в соцсетях.
21-летняя дочь Тины Канделаки и российского бизнесмена Мелания устроила эротическую провокацию в соцсетях и засветила прелести под одной только футболкой.
Мелания Кондрахина заинтриговала своих поклонников образом в длинной широкой юбке, в которую заправила классическую белую футболку без лифчика.
Такой наряд соблазнительно натянулся на ее груди, засветив при этом возбужденные соски.
Девушка не стала подписывать свою фотосессию, но поклонники все равно с удовольствием приняли ее сексуальные фото.
"Здесь на маму похожи", "Такая солнечная мисс", "Лучик солнца", - пишут в комментариях.
Мелания Кондрахина – дочка популярной телеведущей Тины Канделаки и бизнесмена Андрея Кондрахина. Родилась 11 января 2000 года. Её родители развелись, когда девочке только исполнилось 10 лет. У Мелании есть младший брат Леонтий.
Ранее Мелания засветила грудь на нескромном фото у бассейна.