Дочь-подросток Ольги Фреймут едва не выронила грудь из платья-комбинации на танцполе

16-летняя дочь украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл с присущим всем подросткам юношеским максимализмом окунулась в омут "взрослой" жизни с головой - девушка сама живет в США, где получает образование, а также активно путешествует в компании друзей.
На странице Златы в Instagram часто появляются фото и видео провокационного содержания - уже в юном возрасте девушка может похвастаться крайне пышными формами, которые не всегда помещаются в наряды, которые она выбирает для себя.
Недавно Митчелл опубликовала в сторис видео бешенных танцев на одной из вечеринок. Дочь Фреймут прекрасно двигается и очень пластична. Правда, и на этот раз платье девушку подвело прямо на танцполе.
Злата Митчелл на коротком ролике лихо отплясывает в черном облегающем платье-комбинации из шелка. Ткань настолько обволакивает тело девушки, что становится заметно, что бюстгальтер она не надела.
На подтверждение этого факта играет и то, что во время особенно резких движений пышный бюст дочери Ольги Фреймут едва не выпадает из глубокого скользкого декольте.
Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.
Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.
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