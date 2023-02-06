Дочь-подросток Ольги Фреймут едва не выронила грудь из платья-комбинации на танцполе

Злата Митчелл выбрала изысканное платье, однако не учла, что скользкая ткань может во время танцев сыграть с ней злую шутку.

Злата Митчелл засветила бюст в шелковом платье-комбинации / instagram.com/zlata_mitchell

16-летняя дочь украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл с присущим всем подросткам юношеским максимализмом окунулась в омут "взрослой" жизни с головой - девушка сама живет в США, где получает образование, а также активно путешествует в компании друзей.

На странице Златы в Instagram часто появляются фото и видео провокационного содержания - уже в юном возрасте девушка может похвастаться крайне пышными формами, которые не всегда помещаются в наряды, которые она выбирает для себя.

Недавно Митчелл опубликовала в сторис видео бешенных танцев на одной из вечеринок. Дочь Фреймут прекрасно двигается и очень пластична. Правда, и на этот раз платье девушку подвело прямо на танцполе.

Злата Митчелл на коротком ролике лихо отплясывает в черном облегающем платье-комбинации из шелка. Ткань настолько обволакивает тело девушки, что становится заметно, что бюстгальтер она не надела.

На подтверждение этого факта играет и то, что во время особенно резких движений пышный бюст дочери Ольги Фреймут едва не выпадает из глубокого скользкого декольте.

Злата Митчелл засветила бюст в шелковом платье-комбинации / instagram.com/zlata_mitchell

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.

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