УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дочь-подросток Ольги Фреймут едва не выронила грудь из платья-комбинации на танцполе

6 февраля 2023, 01:30
Злата Митчелл выбрала изысканное платье, однако не учла, что скользкая ткань может во время танцев сыграть с ней злую шутку.
Злата Митчелл
Злата Митчелл засветила бюст в шелковом платье-комбинации / instagram.com/zlata_mitchell

16-летняя дочь украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл с присущим всем подросткам юношеским максимализмом окунулась в омут "взрослой" жизни с головой - девушка сама живет в США, где получает образование, а также активно путешествует в компании друзей.

На странице Златы в Instagram часто появляются фото и видео провокационного содержания - уже в юном возрасте девушка может похвастаться крайне пышными формами, которые не всегда помещаются в наряды, которые она выбирает для себя.

Недавно Митчелл опубликовала в сторис видео бешенных танцев на одной из вечеринок. Дочь Фреймут прекрасно двигается и очень пластична. Правда, и на этот раз платье девушку подвело прямо на танцполе.

Злата Митчелл на коротком ролике лихо отплясывает в черном облегающем платье-комбинации из шелка. Ткань настолько обволакивает тело девушки, что становится заметно, что бюстгальтер она не надела.

На подтверждение этого факта играет и то, что во время особенно резких движений пышный бюст дочери Ольги Фреймут едва не выпадает из глубокого скользкого декольте.

Злата Митчелл
Злата Митчелл засветила бюст в шелковом платье-комбинации / instagram.com/zlata_mitchell

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.

Другие новости:

шоу-бизнес Злата Митчелл новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:30

Дочь-подросток Ольги Фреймут едва не выронила грудь из платья-комбинации на танцполе

00:51

Почему 6 февраля нельзя варить пельмени: приметы и что нельзя делатьВидео

00:19

Буданова на посту главы разведки заменит заместитель руководителя ОП - нардеп ГончаренкоВидео

05 февраля, воскресенье
23:56

Два сценария: Каспаров спрогнозировал, как именно будет разваливаться Россия

23:56

Россия готовит масштабное наступление на Украину в ближайшие 10 дней - FTВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:33

Зачем Елизавета II при людях крутила обручальное кольцо: раскрыт главный секрет королевыВидео

23:04

Да будут свет и тепло в каждом блиндаже: делаем окопную свечу своими руками

22:52

Зачем 7 февраля нужно каждому спрятать кусочек сахара: приметы и что нельзя делатьВидео

22:35

Санкции против РФ на 50 лет: Зеленский подписал еще один указ СНБОВидео

Реклама
22:16

Резников уходит: Арахамия назвал, кто станет новым министром обороны УкраиныВидео

21:38

"Планирует сделать в феврале": Зеленский предупредил украинцев о коварном плане ПутинаВидео

21:35

"Разгромить Украину мы не сможем": унылый Гиркин "завел шарманку" о провальности наступления РФВидео

21:20

Собрались подорвать больницы: в России "анонсировали" мощную атаку на КраматорскВидео

20:43

Как засолить красную рыбу: создаем умопомрачительно сочный деликатес в домашних условиях

20:36

Никаких вредных добавок: назван самый полезный в мире сырВидео

20:31

Единственный путь к миру – дать Украине все для завершения работы: заявление британского МИДВидео

20:00

Гороскоп на завтра 6 февраля 2023: Близнецам – спокойствие, Девам – разговоры, а Рыбам – серьезность

19:54

Модель Поляк подтвердила роман с победителем "Холостячки 2" ЗадворнымВидео

19:35

Взрывы в Иране: повлияет ли атака на завод дронов на ход войны в Украинемнение

19:21

Ударит крепкий мороз и заметет снегом: синоптик предупредил об атаке буйной погоды в УкраинеВидео

Реклама
19:09

Истребители F-16, Gripen или другие самолеты: Резников заявил, что Украине дадут боевую авиациюВидео

18:40

Маша Полякова попала в эротический скандал из-за вульгарных фото

18:34

"Путин - искусный лжец": Кулеба оценил "обещание" Путина не убивать Зеленского

18:24

"Опозорил всю Россию за 2 минуты": кровавый бой Емельяненко закончился провалом для россиянВидео

18:17

Украине дадут ракеты GLSDB с дальностью 150 км: Резников оценил вероятность ударов по РоссииВидео

18:01

Сын запроданки Королевой сбежал из РФ и бросил невесту-стриптизершу

17:46

В семье солистки The Hardkiss случилось гореВидео

17:32

Украина ожидает наступлений России к 24 февраля, ВСУ готовы к сценариям – РезниковВидео

17:17

Игоря Николаева до инфаркта довела жена - в окружении певца намекнули на развод

17:09

Любовный гороскоп на неделю 6-12 февраля 2023: Тельцам – покой и романтика, Скорпионам – эмоции

17:01

Поехал "развеяться" и напоролся на пули: в Сети появились детали расстрела пропагандиста Мангушева

16:29

Как продуктовые обманывают клиентов: в Госпродпотребслужбе назвали популярные способыВидео

16:22

Украине весной-летом нужны ATACMS и F-16, чтобы отбить атаку РФ и наступать – советник ЗалужногоВидео

16:10

Роман Цимбалюк. Стала известна главная проблема мобиковВидеоблоги

16:01

"Сбор денег на дрон для ВСУ": киевлянка рассказала, как заманивали девушек на "пьяные" вечеринки

15:51

Тарзана с позором выгоняют из КазахстанаВидео

15:41

Тяжелейшая операция: врачи достали гранату из тела бойца ВСУ и спасли ему жизнь

15:31

Нужно ли заряжать до 100%: 6 простых секретов, как не ухлопать батарею смартфона

15:21

Подоляк прокомментировал заявление экс-премьера Израиля про обещание Путина не убивать Зеленского

15:18

Угрожал ли Путин Шольцу: канцлер Германии раскрыл детали телефонных разговоровВидео

Реклама
15:15

До войны и развода: бывшая жена Виталия Кличко показала, как выглядела 10 лет назадВидео

15:14

И это работало: зачем люди в СССР прятали телевизор под салфеткой

14:59

Иван Дорн решил извиниться перед украинцами за скандал с новой песней: что произошлоВидео

14:44

Весной Украина получит ПВО SAMP-T, военные уже отправились на учения

14:28

"Россия ведет беспощадную войну": Шольц разнес вопли Путина из-за танков Leopard для УкраиныВидео

14:20

Умер звезда комедийных фильмов "Полицейская академия" Джордж Робертсон

14:01

Есть два способа: эксперты пояснили, как украинцы могут увеличить себе пенсиюВидео

13:44

Истребители Украине и отправка войск на войну с РФ: Боррель объяснил позицию ЕвросоюзаВидео

13:06

"Личный враг": Аллегровой досталось от Ротару за поддержку войны в УкраинеВидео

12:41

"Война - это большая чепуха": фанат Путина Жерар Депардье продолжает признаваться в любви к РоссииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять