Дочь Немцова на пляже засветила потрясающую фигуру

Дина Немцова / instagram.com/dinanemtsova_/

Российская блогерка, дочь погибшего политика Бориса Немцова Дина активно ведет свой Instagram, но нечасто показывает пикантные материалы. Донедавна она была влюблена и вышла замуж, но в мае 2021 объявила о разводе.

Девушка призналась, что не хояет быть больше "хорошей для всех", а быть счастливой и быть собой. После этого она ужеуспела поразить всех новой прической и окраской волос - красное полумилирование, которое видно, когда волосы колыхаются или развеваются.

Недавно Дина отметила очередной сданный экзамен, и теперь спокойно отправилась расслабляться с подругой. В сториз она показала снятые кадры, на которе попала сама.

Дина Немцова, которая занимается танцами и йогой, впечатлила подтянутым женственным телом, которые открыло крошечное черное бикини. На фото и видео она показала, что веселая и счастливая, и что прекрасно провидит время.

Дина засветила винтажные солнцезащитные очки и ожерелье, сплетенное из бусинок со смайликом и сердечком.

Реклама

Как ее сотни тысяч поклонников оценили пляжный отдых определить невозможно, потому что все комментарии на опубликованное сториз видит только автор - сама Дина.

Но мы не сомневаемся, что все пришли в восторг от того, что девушка устроила себе день отдыха и загорания.

Ранее Анна Седокова без лифчика похвасталась пикантным селфи на публике