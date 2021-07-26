Дочь Мика Джаггера топлес произвела фурор идеальными формами

Джорджия Мэй Джаггер / Getty Images

Британская модель Мэй Джаггер часто балует поклонников яркими фото - и из своих фотосессий, и домашние фото.

В этот раз Джорджия топлес показала в Instagram, как она отдыхает на пляже.

"Ветер в ивах", - романтически подписала она фотосессию.

На снимках Джорджия без лифчика показала равномерный загар по всему телу, повернувшись спиной к фотографу. Она снялась в черных трусиках, сидя на причале, п также плавая на спине в речке. Для Instagram она прикрыла роскошную грудь.

Джорджия Мэй Джаггер / Instagram

Джорджия Мэй Джаггер / Instagram

Девушку завалили комплиментами, и оставили тысячи лайков ее летним фото.

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