Дочь Фреймут показала бойфренда и полуголую грудь

Девушка проводит отдых в Мексике со своим парнем и постит фото.
Старшая дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл поделилась на своей странице в социальной сети в Instagram фото с отдыха.
Девушка, которая как-то неожиданно быстро выросла, побывала в Мексике и показала, как проходил ее отдых с бойфрендом.
"В Мексике с моей любовью", - подписала фото она.
Дочь Фреймут также поделилась откровенным фото с огромным декольте. Ее подписчики в унисон признали, что она "hot".
Отметим, ранее 16-летняя Митчелл впервые показала фото своего бойфренда. Кроме того, Злата также беспокоится о войне в Украине. Она часто делает репосты резонансных событий, а также призывов о помощи.
Автор: Алена Кюпельская