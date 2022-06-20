Дочь Фреймут показала бойфренда и полуголую грудь

Злата Митчелл живет и учится в США/ Instagram

Старшая дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл поделилась на своей странице в социальной сети в Instagram фото с отдыха.

Девушка, которая как-то неожиданно быстро выросла, побывала в Мексике и показала, как проходил ее отдых с бойфрендом.

"В Мексике с моей любовью", - подписала фото она.

Злата Митчелл и ее бойфренд / Instagram

Дочь Фреймут также поделилась откровенным фото с огромным декольте. Ее подписчики в унисон признали, что она "hot".

Девушка порадовала поклонников таким фото/ Instagram/Злата Митчелл

Отметим, ранее 16-летняя Митчелл впервые показала фото своего бойфренда. Кроме того, Злата также беспокоится о войне в Украине. Она часто делает репосты резонансных событий, а также призывов о помощи.