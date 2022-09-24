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Дочь Елены Кравец попозировала топлесс

24 сентября 2022, 11:25

Ее сфотографировала известная украинская певица.

Олена Кравець
Олена Кравець / instagram.com/lennykravets

Российская актриса Макеева рассказала, как выступала на Донбассе и как сильно любит свою террористическую родину

19-летняя дочь звезды и актрисы 95 Квартала Елены Кравец Мария снялась в откровенной фотосессии, показав себя во всей красе.

На своей странице в Instagram дочь Кравец поделилась поделилась оригинальным фото, где прикрыла свою обнаженную грудь. За фото девушка поблагодарила украинскую певицу Марту Адамчук.

Напомним, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала, что поддерживает бывшего коллегу Владимира Зеленского.

В интервью передаче "Зірковий шлях" она призналась, что во время войны поддерживает связь с украинским президентом и своим другом.

"Он – очень близкий для меня человек. Он очень коротко мне отвечает, но я так благодарна ему за эти ответы. Я пытаюсь отправлять ему разные мемы, мне так хочется, чтобы хотя бы тень улыбки появилась на его лице. Я не могу сказать, что не ожидала от него такой силы духа, потому что я его знаю. Знаю, как он реагировал на любые кризисы. Я его знаю, иначе не могло быть. Я знала, что он такой", - отметила актриса "Квартал 95".

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Елена Кравец
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