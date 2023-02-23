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Дочь Джонни Деппа снялась топлес для глянцевого журнала

23 февраля 2023, 10:27
Дочь Джонни Деппа снялась в очень откровенной фотосессии, рассказала о синдроме самозванца и отношении к своей ранней славе.
Лили Роуз Депп
Лили Роуз Депп / коллаж фото ua.depositphotos.com и Instagram

23-летняя актриса и модель Лили-Роуз Депп (дочь легендарных актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради) снялась в очень откровенной фотосессии для глянцевого журнала iD. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Фотосессию провели Карим Садли и Аластер МаККим. Центральным фотом стал снимок топлесс, а из одежды на девушке красовались только расстегнутые синие джинсы Chanel.

Полностью фотосессию можно посмотреть здесь

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В интервью изданию Лили-Роуз призналась, что очень аккуратно относится к феномену "nepo baby" (так на Западе называют детей звезд, к которым слава приходит уже сразу после рождения).

Девушка также призналась, что страдает синдромом самозванца и паранойи, которая приходит от того, что она становится все более знаменитой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.

Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

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