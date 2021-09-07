Дочь Брюса Уиллиса топлес поразила воображение невероятной фигурой

Таллула Уиллис / instagram.com/buuski/

27-летняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Талулла продемонстрировала шикарные формы на пикантном фото, которое привлекло внимание ее поклонников в Сети.

Талулла развлекалась на выходных с подружкой моделью Кларой Берри, и показала один из кадров, который сделала для нее подруга.

Актриса предстала перед поклонников после купания со своей любимой собачкой - в розовых трусиках и без лифчика. Однако грудь она прикрыла своим волосатым питомцем, так что поклонники в полной мере смогли оценить ее стройное тело, накачанные ножки и аппетитные прелести.

"Дивы", - подписала она фото.

Таллула Уиллис / instagram.com/buuski/

Поклонники актрисы завалили ее лайками и горячими комментариями: "Правда", "Королева", "Сексуальная", "Прекрасная", - пишут в комментариях.

Напомним, что Таллула - младшая из дочерей Брюса Уиллиса - ей 27 лет, она снималась в некоторых фильмах и сериалах, но пока не на главных ролях. Девушка публикует на своей странице в Instagram фото с семьей, домашними любимцами и откровенные фото себя, не стесняясь обнажаться.