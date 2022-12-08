Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур засветила нижнее белье на выставке эротической книги Мадонны

Скаут ЛаРю без смущения похвасталась фигурой, когда ее одежду сдуло ветром.

Скаут Уиллис показала нижнее белье на выставке Мадонны / instagram.com/scoutlaruewillis

Средняя дочь актеров Брюса Уиллис и Деми Мур Скаут ЛаРю Уиллис - яркая представительница американской богемы. Девушка посещает культурные мероприятия, устраивает перфомансы, пробовала себя в качестве актрисы, а сейчас увлеклась музыкой и недавно выпустила сольный альбом.

Благодаря известным родителям молодая женщина с детства вращалась в культурном обществе, и чувствует себя в творческой тусовке, как рыба в воде. По крайне мере из трусов не выпрыгивает, чтобы обратить на себя внимание.

Эту присказку можно воспринять буквально, ведь на выставке, посвященной 30-летию скандальной книги Мадонны под названием "Секс" все увидели, что нижнее белье все еще на Уиллис.

Мероприятие организовывали Saint Laurent - в галерее у фотографий Мадонны были установлены аэродинамические трубы, которые "сдували" с посетителей все смущение.

Скаут пришла на выставку в черном корсетном топе и мини-юбке в складочку. Когда труба начала работать, одежда Уиллис задралась, демонстрируя публике ее белые трусики. Девушка еще немного покрутилась в кадре с невозмутимым видом, чтобы все могли ее как следует рассмотреть. Видео она поделилась на своей странице в Instagram.

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