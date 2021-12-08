Дочь Брежневой без бюстгальтера позировала на капоте машины

Старшая дочь Брежневой Соня Киперман / instagram.com/sonyaxkiperman

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман строит успешную карьеру актрисы и модели в Америке, откуда не редко балует подписчиков крайне соблазнительными фото.

В социальных сетях 20-летняя Соня поделилась пикантными кадрами, на которых продемонстрировала все изгибы молодого тела.

Юная модель позировала в приталенном черном платье на тонких бретельках с открытой спиной. Девушка соблазнительно извивается на фоне черной машины, так что можно увидеть часть ее голой спины, и заметить, что она не надела бюстгальтер.

Свою фотографию Соня подписала, цитатой из песни Валерия Меладзе: "Сто шагов назад".

Не удержалась от комментария и звездная мама девушки, певица Вера Брежнева. Фото старшей дочери они отметила россыпью сердец-эмодзи: "❤️❤️❤️".

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Соня Киперман в соблазнительном наряде / Коллаж - instagram.com/sonyaxkiperman

Поклонники Сони Киперман остались в восторге от нового образа модели:

"Превосходно выглядишь! Ангел!"

"Шикарная женщина❤️"

"Ух какая мадам ням ням!"

"Да уж, папа с мамой постарались смастерить такую!..."

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