Дочь Брежневой без бюстгальтера позировала на капоте машины

Соня Киперман в манящем наряде показала свои юные прелести.
Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман строит успешную карьеру актрисы и модели в Америке, откуда не редко балует подписчиков крайне соблазнительными фото.
В социальных сетях 20-летняя Соня поделилась пикантными кадрами, на которых продемонстрировала все изгибы молодого тела.
Юная модель позировала в приталенном черном платье на тонких бретельках с открытой спиной. Девушка соблазнительно извивается на фоне черной машины, так что можно увидеть часть ее голой спины, и заметить, что она не надела бюстгальтер.
Свою фотографию Соня подписала, цитатой из песни Валерия Меладзе: "Сто шагов назад".
Не удержалась от комментария и звездная мама девушки, певица Вера Брежнева. Фото старшей дочери они отметила россыпью сердец-эмодзи: "❤️❤️❤️".
Поклонники Сони Киперман остались в восторге от нового образа модели:
"Превосходно выглядишь! Ангел!"
"Шикарная женщина❤️"
"Ух какая мадам ням ням!"
"Да уж, папа с мамой постарались смастерить такую!..."
"Какая Королева❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"Читайте такжеДерзкая Вера Брежнева в одном топе показала пышную грудь
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