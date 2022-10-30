УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Дни славы сочтены": Мадонна снова шокировала поклонников голым фото

30 октября 2022, 03:00

Певица Мадонна буквально шокирует своими откровенными фотографиями.

Мадонна
Мадонна / instagram.com/madonna

Мадонна поделилась новой порцией селфи топлесс в своих историях в Instagram, сохраняя таким образом воспоминания о своей оригинальной эре "Секса", когда она позировала в белом корсете под грудью с леденцами на палочке и смайликами, закрывающими ее соски.

64-летняя исполнительница "Like a Virgin" изо всех сил старается сохранить свою молодость и сексуальность, поражая своих поклонников откровенными образами.

Впрочем, не всем нравится такое и каждый поклонник творчества готов видеть поп-идола в таком виде. Один из ее фанатов написал, что, видимо, дни славы звезды, сочтены.

Фото Мадонны без верха можно посмотреть тут.

Ранее на этой неделе Мадонна поделилась селфи, на котором она предстала перед "Vogue" в ожерельях-вибраторах от бренда "украшений для удовольствия" Crave.

Напомним, ранее Мадонна ошеломила многомиллионную армию своих фанатов откровенными фото. Снимки появились в Instagram Stiories.

Певица облачилась в обтягивающий кожаный корсет. И смотрела в камеру своего смартфона томным взглядом.

Причем два снимка была сделана между ног певицы, а на третьей она даже изобразила эротичный прогиб. Кроме того, Мадонна похвасталась новой прической и волосами упоительного розового цвета. Не забыла певица и философии в духе своей коллеги Аллы Пугачевой ‒ "Но слез моих не видно никому. Что ж, Арлекин я, видно, неплохой".

Вас также может заинтересовать:

Мадонна
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:00

"Дни славы сочтены": Мадонна снова шокировала поклонников голым фото

02:30

Потепление будет недолгим: украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали датыВидео

01:35

Зачем замораживать зубную пасту: хитрость для кухни от японских хозяек

01:04

Гороскоп Таро на неделю 31 октября – 6 ноября: Львам – соблазны, Скорпионам – знаки судьбы, Стрельцам – успех

00:30

Как отделить филе сельди от костей за пять минут: простые секреты

Реклама
00:05

Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты уже в ноябре - Буданов

29 октября, суббота
23:40

Как быстро почистить серебро в домашних условиях: 8 эффективных способов

23:20

Оккупантам "перекрывают кислород": ключевая ж/д ветка под контролем ВСУ - АрестовичВидео

23:17

"Я в большой беде": Собчак прокомментировала побег из России

23:15

В США начали пересматривать планы по Украине: Арестович рассказал, что будет с военной помощьюВидео

22:30

Зерновой шантаж Кремля: Зеленский предложил выгнать РФ из G20Видео

22:10

Кондратюк рассказал, почему не воюют его сыновьяВидео

21:58

"Война закончится внезапно": у Зеленского дали прогноз и раскрыли неожиданный сценарийВидео

21:50

Что приготовить без света: самый вкусный и быстрый рецепт для всей семьиВидео

21:40

Украина переходит на зимнее время: что нужно сделать, чтобы всю зиму часы приносили деньги и успехВидео

21:32

Приметы на 30 октября: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать в этот деньВидео

21:27

Китай заинтересован в том, чтобы Россия проиграла войну против Украины - ФейгинВидео

21:08

Тело генерала РФ Лапина достали из Москвы-реки - СМИ рассказали о фейкеВидео

20:40

Тысячи похоронок для Калининграда: ВСУ "стерли в порошок" армейский корпус РФ – ForbesВидео

20:30

Как утеплить окна: 100-процентные способы, о которых вы не подозревалиВидео

Реклама
20:29

Первые судебные процессы против РФ в Гааге могут начаться уже в этом году - еврокомиссар

19:48

Атака на базу ЧФ в Севастополе: в Сети показали фото морского беспилотникаВидео

19:22

Ликвидированных "чмобиков" станет больше: Словения передала Украине 28 модернизированных Т-55

18:56

"ЧФ худеет и становится флотилией": в ВСУ троллят оккупантов после взрывов в СевастополеВидео

18:52

Россия приостановила участие в зерновой сделке: Украина призвала Москву соблюдать соглашениеВидео

18:27

"Вышел в море – пошел на дно": в Крыму по ТВ показали видео атаки на корабли РФВидео

18:20

Гороскоп на ноябрь-2022: что планировать и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

18:05

Зачем Россия вбросила фейк о "грязной бомбе": Кулеба назвал три целиВидео

17:44

Пленные и много трофеев: ВСУ выбили оккупантов из Невского на ЛуганщинеВидео

17:36

"Адмирал Макаров" множится на нольмнение

17:31

Британия разнесла Россию за "сказки" о подготовке ВСУ для удара по ЧФ РФ в СевастополеВидео

17:30

Зеленский сказал, почему беженцы не могут возвращаться домой из-за границыВидео

17:21

Вышкребок из Дома-2 Бузова приехала на Донбас раздавать гуманитарную помощь

17:08

В РФ приплели британцев к взрывам в Севастополе и обвинили их в подрыве "Северных потоков"

17:03

Зачем бросать фольгу в стиральную машину: хитрость опытных хозяек для стирки синтетики

16:59

"Несколько кораблей потоплены": журналист раскрыл новые детали взрывов в СевастополеВидео

16:42

Путин может не пережить поражение в войне против Украины – БудановВидео

16:36

У Шойгу устроили истерику: "сказочник" Конашенков обвинил ВСУ в ударах по ЧФ РФ в СевастополеВидео

16:34

Катю Пушкареву не узнать: как изменилась актриса

16:15

Не спасся, уводя самолет от села: детали гибели летчика-истребителя ВСУ на НиколаевщинеВидео

Реклама
16:04

В РФ уволили командующего наступлением в Украине генерала Лапина, на которого "бросался" КадыровВидео

15:58

Зеленский ответил, сможет ли пойти на третий президентский срок как Си Цзиньпин

15:40

Взрывы на кораблях ЧФ РФ в Севастополе: в ВСУ допускают провал оккупантов с запуском ПВОВидео

15:34

"ЧФ просто уплыл": у Зеленского потроллили оккупантов после взрывов в СевастополеВидео

15:16

Лорак прижалась располнелыми бедрами к Лазареву, который поддержал войну в Украине

15:09

Об этом не знают многие хозяйки: зачем на самом деле нужна каждая сторона теркиВидео

14:55

"Сложно сказать, что это такое": Зеленский подколол Путина и выдвинул условие для переговоровВидео

14:41

Украина будет в Крыму только с помощью ВСУ, наступление произойдет в 2023 году – БудановВидео

14:28

"Дырка в тральщике" и удар по флагману ЧФ: подробности мощной "бавовны" в СевастополеВидео

14:09

Первое, что пришло на ум: Чорновил объяснил, почему Россия пугает мир "грязной бомбой"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять