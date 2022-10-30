"Дни славы сочтены": Мадонна снова шокировала поклонников голым фото

Мадонна / instagram.com/madonna

Мадонна поделилась новой порцией селфи топлесс в своих историях в Instagram, сохраняя таким образом воспоминания о своей оригинальной эре "Секса", когда она позировала в белом корсете под грудью с леденцами на палочке и смайликами, закрывающими ее соски.

64-летняя исполнительница "Like a Virgin" изо всех сил старается сохранить свою молодость и сексуальность, поражая своих поклонников откровенными образами.

Впрочем, не всем нравится такое и каждый поклонник творчества готов видеть поп-идола в таком виде. Один из ее фанатов написал, что, видимо, дни славы звезды, сочтены.

Фото Мадонны без верха можно посмотреть тут.

Ранее на этой неделе Мадонна поделилась селфи, на котором она предстала перед "Vogue" в ожерельях-вибраторах от бренда "украшений для удовольствия" Crave.

Напомним, ранее Мадонна ошеломила многомиллионную армию своих фанатов откровенными фото. Снимки появились в Instagram Stiories.

Певица облачилась в обтягивающий кожаный корсет. И смотрела в камеру своего смартфона томным взглядом.

Причем два снимка была сделана между ног певицы, а на третьей она даже изобразила эротичный прогиб. Кроме того, Мадонна похвасталась новой прической и волосами упоительного розового цвета. Не забыла певица и философии в духе своей коллеги Аллы Пугачевой ‒ "Но слез моих не видно никому. Что ж, Арлекин я, видно, неплохой".

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