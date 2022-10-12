"Дизайнер одежды без одежды": обнаженная Надежда Мейхер рассказала о жажде и чувственности

Надежда Мейхер голышом рассказала о работе дизайнера / instagram.com/meiherbymeiher

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер 6 лет назад открыла для себя новое дело - она стала дизайнером женской одежды. Что, впрочем, получается у нее весьма неплохо.

Любопытно, что в своих моделях артистка воплощает те эмоции и чувственность, которые ее переполняют. Она создает и мастерски демонстрирует свои наряды, однако рассказать о них она решила абсолютно обнаженной.

Так на своей странице в Instagram Мейхер ответила на самый частый вопрос поклонников - что вдохновляет ее на дизайн одежды. Свои рассуждения она проиллюстрировала интригующим фото, на котором видны ее голые шея, плечи и ложбинка декольте.

"Главное вдохновение – это глубокая заинтересованность в том, чем занимаешься. И потом понимаешь, что твое желание развиваться и познавать мир через цвет, фактуру ткани, фурнитуру – это гораздо больше. Дизайн одежды – это мир в котором мы живем, который наблюдаем, чувствуем. Это привкус СВОБОДЫ, не имеющий границ в чувственности и жажде к тому, чтобы найти тайну в каждом человеке, цветке, архитектуре, искусстве, музыке", - пишет поющая дизайнерка.

Поклонники оценили откровенность Надежды, а также нашли забавным тот факт, что дизайнер одежды на фото этой самой одежды лишен.

Надежда Мейхер голышом рассказала о работе дизайнера / instagram.com/meiherbymeiher

Ранее звезда Playboy и волонтерка Даша Астафьева оголила сочные прелести в леопардовом корсете - фанаты сравнили чувственную красоту певицы с Атлантическим океаном.

Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.

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