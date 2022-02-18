"Дикая богиня": Лилия Ребрик в образе фем фаталь похвасталась упругим бюстом

Ведущая гармонично вписалась в образ горячей и соблазнительной роковой женщины.
В День единения, 16 февраля, в Национальном дворце искусств Украина состоялась церемония награждения Национальной музыкальной премии Украинская песня года 2021, которую основал поющий ректор, Михаил Поплавский.
Большой концерт при участии сливок отечественного шоу-биза вели сам Михаил Михайлович, Тина Кароль, Григорий Решетник и Лилия Ребрик.
Платье последней буквально гипнотизировало зрителей. Ведь ведущая выбрала ярко-красный наряд с такими пикантными вырезами, что отвести взгляд было решительно невозможно.
Позируя на красной дорожке Ребрик уверенно демонстрировала идеальные стройные ножки в разрезе, который заканчивался в верхней части бедра.
Декольте ведущей также привлекло немало внимания - под тяжестью ее пышной груди вырез расходился так глубоко, что казалось, будто они могут выскочить наружу в любую минуту.
В социальных сетях поклонники ведущей остались в восторге от классического образа роковой красотки, который так виртуозно удалось воплотить Лилии Ребрик:
"Лилечкааа ❤️ Вы феерическая!"
"Вот так должна выглядеть женщина, без пластик, без надутых губ!!! Восхищаюсь Лилей. Ведущая, на которую можно смотреть и смотреть".
"Дикая богиня ❤ Лилечка, вы сногсшибательна!❤️"
"Нереально красивая❤️❤️❤️❤️❤️❤️"
"Лиля, роскошна. Как всегда!"
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Ранее модели Белла и Джиджи Хадид полностью обнажились для рекламной кампании модного бренда - сестры демонстрируют абсолютное ню, прикрывая пах лишь сумочками от Versace.
Режиссер и телеведущая, известная благодаря тревел-шоу Орел и Решка, Жанна Бадоева показала аппетитную грудь в черном игривом купальнике.
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