"Дикая богиня": Лилия Ребрик в образе фем фаталь похвасталась упругим бюстом

Лилия Ребрик в красном платье показала упругую грудь и стройные ножки / instagram.com/liliia.rebrik

В День единения, 16 февраля, в Национальном дворце искусств Украина состоялась церемония награждения Национальной музыкальной премии Украинская песня года 2021, которую основал поющий ректор, Михаил Поплавский.

Большой концерт при участии сливок отечественного шоу-биза вели сам Михаил Михайлович, Тина Кароль, Григорий Решетник и Лилия Ребрик.

Платье последней буквально гипнотизировало зрителей. Ведь ведущая выбрала ярко-красный наряд с такими пикантными вырезами, что отвести взгляд было решительно невозможно.

Позируя на красной дорожке Ребрик уверенно демонстрировала идеальные стройные ножки в разрезе, который заканчивался в верхней части бедра.

Декольте ведущей также привлекло немало внимания - под тяжестью ее пышной груди вырез расходился так глубоко, что казалось, будто они могут выскочить наружу в любую минуту.

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Лилия Ребрик на церемонии награждения Национальной музыкальной премии Украинская песня года 2021 / instagram.com/liliia.rebrik

В социальных сетях поклонники ведущей остались в восторге от классического образа роковой красотки, который так виртуозно удалось воплотить Лилии Ребрик:

"Лилечкааа ❤️ Вы феерическая!"

"Вот так должна выглядеть женщина, без пластик, без надутых губ!!! Восхищаюсь Лилей. Ведущая, на которую можно смотреть и смотреть".

"Дикая богиня ❤ Лилечка, вы сногсшибательна!❤️"

"Нереально красивая❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

"Лиля, роскошна. Как всегда!"

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