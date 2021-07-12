Девушка Бонда Леа Сейду после вакцинации заразилась коронавирусом

Леа Сейду / Кадр из фильма 007: Спектр

Французская актриса Леа Сейду, известная по фильмам Миссия невыполнима: Протокол Фантом, Красавица и чудовище, а также исполнением роли девушки Джеймса Бонда в картинах 007: Спектр и Не время умирать, пропустила красную дорожку на Каннском фестивале, так как заразилась коронавирусом вопреки вакцинации.

Как сообщает издание Variety, заражение показал ежедневний тест на коронавирус на съемочной площадке.

Во время съемок нового проекта ей пришлось изолироваться в Париже, пропускать съемки и Каннский фестиваль. Симптомов болезни у нее нет.

Сейду собиралась представить в Каннах четыре фильма, где она снялась - Французский вестник, История моей жены, Франция и Обман.

Теперь девушка ждет и сдает тесты, чтобы успеть до 17 июля просо попасть на Каннский фестиваль, и снова возобновить работу.

36-летняя Леа планировала прибыть на кинофестиваль 9 июля.

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