Девушка Андрея Богдана в супер-мини произвела фурор и засветила загорелые прелести

Карина Тищенко / instagram.com/vot_nah/

Блогерша Карина Тищенко , с которой Андрей Богдан официально явился на светское мероприятие, ведет свой блог в Instagram в лакшери стиле, демонстрируя только соблазнительные фото и кадры с известных городов и курортов.

В новом посте в Instagram Карина Тищенко снялась в Венеции, продемонстрировав свою версию "крошечного красного платья", которое должно быть в шкафу у каждой девушки.

"Красивая", - подписала она фотосессию на которой вертится перед фотографом в крошечном красном платье на огромных шпильках и с черной сумочкой. Тишенко похвасталась стройными ножками и ладной фигурой, которую удачно обтянуло ее платье.

Карина Тищенко / instagram.com/vot_nah/

Карина Тищенко / instagram.com/vot_nah/

Карина Тищенко / instagram.com/vot_nah/

"Шикарная и прекрасная куколка в красном платьице и на каблуках, обнимаю", "Секси, горячая и прекрасная", "Идеальная сексуальная женщина", "Сильно красивая! Прям бесишь!)", - пишут в комментариях.

Напомним, что 2 июля рассекретили девушку Богдана - Андрей начал с Кариной Тищенко посещать мероприятия, и ее вычислили в Сеть.