Дерзкая Вера Брежнева в одном топе показала пышную грудь

На фото певица сидит на стуле и показывает пышную грудь.
Певица Вера Брежнева восхитила фанатов стильным образом.
Артистка опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, на котором предстала в интересном образе.
Исполнительница надела черный спортивный топ, который дополнила жакетом и шляпой.
Наряд артистки прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.
Фанаты отметили "аппетитный" бюст Брежневой. Соблазнительная певица даже выбрала такую позу, которая хорошо это продемонстрировала.
На фото певица сидит на стуле и показывает пышную грудь.
К слову, Веру засыпали комплиментами не только ее поклонники, но и коллеги по сцене. В частности, даже Потап не сдержался и оставил смайлик в виде огонька.
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Недавно Брежнева хвасталась дорогим подарком от Меладзе к годовщине их свадьбы. Для того чтобы отметить памятную дату с супругой, Константину Меладзе пришлось совершить два перелета.
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