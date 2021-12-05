Дерзкая Вера Брежнева в одном топе показала пышную грудь

Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева восхитила фанатов стильным образом.

Артистка опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, на котором предстала в интересном образе.

Исполнительница надела черный спортивный топ, который дополнила жакетом и шляпой.

Наряд артистки прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.

Фанаты отметили "аппетитный" бюст Брежневой. Соблазнительная певица даже выбрала такую позу, которая хорошо это продемонстрировала.

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На фото певица сидит на стуле и показывает пышную грудь.

К слову, Веру засыпали комплиментами не только ее поклонники, но и коллеги по сцене. В частности, даже Потап не сдержался и оставил смайлик в виде огонька.

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Недавно Брежнева хвасталась дорогим подарком от Меладзе к годовщине их свадьбы. Для того чтобы отметить памятную дату с супругой, Константину Меладзе пришлось совершить два перелета.

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