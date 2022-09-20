Держится на сосках: молодая жена Цекало втиснула прелести в деревенское платье

Дарина Эрвин / instagram.com/darina.ervin/

Дарина Эрвин, молодая жена 61-летнего шоумена Александр Цекало, показала на весь Instagram свои "прелести". В частности, на своей странице социальной сети она выложила фото в платье, в которое практически не поместилась ее грудь.

Пользователи стали удивляться, на чем же держится такое платье, ведь до демонстрации "самого интересного" остаются считанные миллиметры.

Как известно, с 2019 года Дарина замужем за Александром Цекало и живет преимущественно в США и Европе.

В 2019 году уже ходили слухи о беременности Эрвин, на что она ловко ответила.

Напомним, Дарине 30 лет. Родом девушка из Казахстана, но сейчас живет и работает с мужем в США.

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