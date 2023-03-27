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Даша Квиткова показала свои целлюлитные ягодицы: "Я всегда стыдилась"

27 марта 2023, 16:44
Квиткова стала стремительно меняться после разрыва с Добрыниным, но одно проблему перебороть она все еще не может.
Даша Квиткова
Даша Квиткова показала целлюлит на ягодицах / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша и победительница романтического реалити-шоу Холостяк Даша Квиткова летом 2021 года впервые стала мамой. За время беременности она набрала около 30 килограмм, с которыми сейчас успешно борется.

Сейчас Квиткова весит даже меньше, чем до беременности, однако ее формы имеют совершенно другой вид. Блогерша призналась, что долгое время находилась в весе 52 кг, но стройным и подтянутым ее тело не было.

Квиткова отметила, что, как и всякий живой человек, имеет свои особенности фигуры. На своей странице в Instagram она поделилась своей проблемой и опубликовала фотодоказательство.

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Так Даша отметила, что даже в небольшом весе у нее всегда был целлюлит. "Это моя самая проблемная зона, которой я всегда стыдилась. И что бы я не делала, она всегда оставалась неизменной. До тех пор, пока я не изменила стиль питания, и не начала правильно заниматься в зале", - рассказывает она.

Сейчас Квиткова весит 50 килограмм. На своем теле она все еще находит признаки ненавистного целлюлита, однако уже гораздо менее выраженные.

Даша Квиткова
Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

Ранее Даша Квиткова показала соблазнительный ролик с ее участием, для которого она снялась топлес - блогерша показала одну з самых привлекательных сторон своей женственности.

Также немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум в канун юбилея приняла предложение украсить собой обложку популярного глянца - она снялась без макияжа, в трусах и пиджаке на голое тело.

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